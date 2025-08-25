SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FERNANDO JIMENEZ
Fernando David Jimenez Pesoa

FERNANDO JIMENEZ

Fernando David Jimenez Pesoa
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 157%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
526
Bénéfice trades:
370 (70.34%)
Perte trades:
156 (29.66%)
Meilleure transaction:
240.38 USD
Pire transaction:
-78.94 USD
Bénéfice brut:
1 978.87 USD (3 541 162 pips)
Perte brute:
-1 103.40 USD (1 731 648 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (75.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.88 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
12.19%
Charge de dépôt maximale:
5.86%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
4.11
Longs trades:
518 (98.48%)
Courts trades:
8 (1.52%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
1.66 USD
Bénéfice moyen:
5.35 USD
Perte moyenne:
-7.07 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-46.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.61 USD (2)
Croissance mensuelle:
26.91%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.59 USD
Maximal:
212.85 USD (33.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.81% (212.85 USD)
Par fonds propres:
13.64% (193.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 340
XAUUSD 180
CHFJPY 1
US2000 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 537
XAUUSD 341
CHFJPY 0
US2000 0
NZDUSD -1
EURGBP 0
EURAUD 0
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.8M
XAUUSD 4.8K
CHFJPY 43
US2000 0
NZDUSD -82
EURGBP -30
EURAUD 55
EURUSD -26
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +240.38 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +75.81 USD
Perte consécutive maximale: -46.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.23 × 184
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.34 × 47
ICMarkets-Live03
0.41 × 29
Pepperstone-Demo01
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live22
0.51 × 82
ICMarkets-Live07
0.61 × 985
ICMarkets-Live15
0.63 × 27
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 37
AxioryAsia-02Live
0.75 × 4
Tickmill-Live02
0.79 × 2631
Tickmill-Live
0.80 × 1685
ICMarkets-Live14
0.80 × 96
LQD1-Live01
0.90 × 98
EurotradeSA-Live01
0.95 × 22
CDGGlobal-Live
1.00 × 17
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
64 plus...
Aucun avis
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 20:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 13:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 04:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
