Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 3 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.23 × 184 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarkets-Live04 0.34 × 47 ICMarkets-Live03 0.41 × 29 Pepperstone-Demo01 0.50 × 2 ICMarkets-Live18 0.50 × 60 ICMarkets-Live22 0.51 × 82 ICMarkets-Live07 0.61 × 985 ICMarkets-Live15 0.63 × 27 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.73 × 37 AxioryAsia-02Live 0.75 × 4 Tickmill-Live02 0.79 × 2631 Tickmill-Live 0.80 × 1685 ICMarkets-Live14 0.80 × 96 LQD1-Live01 0.90 × 98 EurotradeSA-Live01 0.95 × 22 CDGGlobal-Live 1.00 × 17 VantageFXInternational-Live 2 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 1.05 × 82 Pepperstone-Edge12 1.08 × 66 64 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou