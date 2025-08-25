- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
526
Profit Trade:
370 (70.34%)
Loss Trade:
156 (29.66%)
Best Trade:
240.38 USD
Worst Trade:
-78.94 USD
Profitto lordo:
1 978.87 USD (3 541 162 pips)
Perdita lorda:
-1 103.40 USD (1 731 648 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (75.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.88 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
14.21%
Massimo carico di deposito:
5.86%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
4.11
Long Trade:
518 (98.48%)
Short Trade:
8 (1.52%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
5.35 USD
Perdita media:
-7.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-46.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.61 USD (2)
Crescita mensile:
26.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.59 USD
Massimale:
212.85 USD (33.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.81% (212.85 USD)
Per equità:
13.64% (193.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|340
|XAUUSD
|180
|CHFJPY
|1
|US2000
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|537
|XAUUSD
|341
|CHFJPY
|0
|US2000
|0
|NZDUSD
|-1
|EURGBP
|0
|EURAUD
|0
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.8M
|XAUUSD
|4.8K
|CHFJPY
|43
|US2000
|0
|NZDUSD
|-82
|EURGBP
|-30
|EURAUD
|55
|EURUSD
|-26
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +240.38 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +75.81 USD
Massima perdita consecutiva: -46.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.23 × 184
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 47
|
ICMarkets-Live03
|0.41 × 29
|
Pepperstone-Demo01
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live22
|0.51 × 82
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 985
|
ICMarkets-Live15
|0.63 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.73 × 37
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.79 × 2631
|
Tickmill-Live
|0.80 × 1685
|
ICMarkets-Live14
|0.80 × 96
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
EurotradeSA-Live01
|0.95 × 22
|
CDGGlobal-Live
|1.00 × 17
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
Non ci sono recensioni
