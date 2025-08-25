SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FERNANDO JIMENEZ
Fernando David Jimenez Pesoa

FERNANDO JIMENEZ

Fernando David Jimenez Pesoa
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 157%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
526
Profit Trade:
370 (70.34%)
Loss Trade:
156 (29.66%)
Best Trade:
240.38 USD
Worst Trade:
-78.94 USD
Profitto lordo:
1 978.87 USD (3 541 162 pips)
Perdita lorda:
-1 103.40 USD (1 731 648 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (75.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.88 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
14.21%
Massimo carico di deposito:
5.86%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
4.11
Long Trade:
518 (98.48%)
Short Trade:
8 (1.52%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
5.35 USD
Perdita media:
-7.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-46.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.61 USD (2)
Crescita mensile:
26.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.59 USD
Massimale:
212.85 USD (33.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.81% (212.85 USD)
Per equità:
13.64% (193.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 340
XAUUSD 180
CHFJPY 1
US2000 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 537
XAUUSD 341
CHFJPY 0
US2000 0
NZDUSD -1
EURGBP 0
EURAUD 0
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.8M
XAUUSD 4.8K
CHFJPY 43
US2000 0
NZDUSD -82
EURGBP -30
EURAUD 55
EURUSD -26
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +240.38 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +75.81 USD
Massima perdita consecutiva: -46.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.23 × 184
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.34 × 47
ICMarkets-Live03
0.41 × 29
Pepperstone-Demo01
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live22
0.51 × 82
ICMarkets-Live07
0.61 × 985
ICMarkets-Live15
0.63 × 27
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 37
AxioryAsia-02Live
0.75 × 4
Tickmill-Live02
0.79 × 2631
Tickmill-Live
0.80 × 1685
ICMarkets-Live14
0.80 × 96
LQD1-Live01
0.90 × 98
EurotradeSA-Live01
0.95 × 22
CDGGlobal-Live
1.00 × 17
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
64 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 20:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 13:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 04:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
