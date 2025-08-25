- Büyüme
İşlemler:
1 388
Kârla kapanan işlemler:
709 (51.08%)
Zararla kapanan işlemler:
679 (48.92%)
En iyi işlem:
96.77 EUR
En kötü işlem:
-86.77 EUR
Brüt kâr:
4 410.63 EUR (961 198 pips)
Brüt zarar:
-4 678.86 EUR (75 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (64.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
213.20 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
36.06%
Maks. mevduat yükü:
8.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
465 (33.50%)
Satış işlemleri:
923 (66.50%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.19 EUR
Ortalama kâr:
6.22 EUR
Ortalama zarar:
-6.89 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-33.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-110.91 EUR (10)
Aylık büyüme:
9.45%
Yıllık tahmin:
114.61%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
574.67 EUR
Maksimum:
651.18 EUR (234.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.34% (650.34 EUR)
Varlığa göre:
20.98% (407.98 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1371
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-54
|BTCUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.1K
|BTCUSD
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.77 EUR
En kötü işlem: -87 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +64.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.25 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FxBrew-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.25 × 16
|
Alpari-Real01
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5
|0.30 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.63 × 285
|
FXView-Live
|0.71 × 7
|
Hankotrade-Live
|0.73 × 486
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 3694
|
ForexTime-Live01
|0.95 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.98 × 224
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.01 × 87
|
Exness-MT5Real3
|1.05 × 311
|
ICTrading-MT5-4
|1.11 × 581
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.15 × 406
