Markus Freihalter

LowRider

Markus Freihalter
0 inceleme
205 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -68%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 388
Kârla kapanan işlemler:
709 (51.08%)
Zararla kapanan işlemler:
679 (48.92%)
En iyi işlem:
96.77 EUR
En kötü işlem:
-86.77 EUR
Brüt kâr:
4 410.63 EUR (961 198 pips)
Brüt zarar:
-4 678.86 EUR (75 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (64.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
213.20 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
36.06%
Maks. mevduat yükü:
8.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
465 (33.50%)
Satış işlemleri:
923 (66.50%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.19 EUR
Ortalama kâr:
6.22 EUR
Ortalama zarar:
-6.89 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-33.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-110.91 EUR (10)
Aylık büyüme:
9.45%
Yıllık tahmin:
114.61%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
574.67 EUR
Maksimum:
651.18 EUR (234.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.34% (650.34 EUR)
Varlığa göre:
20.98% (407.98 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1371
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -54
BTCUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.1K
BTCUSD 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.77 EUR
En kötü işlem: -87 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +64.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.25 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 6
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.25 × 16
Alpari-Real01
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5
0.30 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.63 × 285
FXView-Live
0.71 × 7
Hankotrade-Live
0.73 × 486
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 3694
ForexTime-Live01
0.95 × 22
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 224
LiteFinance-MT5
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.01 × 87
Exness-MT5Real3
1.05 × 311
ICTrading-MT5-4
1.11 × 581
TradeMaxGlobal-Live
1.15 × 406
93 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 209 days. This comprises 14.94% of days out of the 1399 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LowRider
Ayda 999 USD
-68%
0
0
USD
2.1K
EUR
205
98%
1 388
51%
36%
0.94
-0.19
EUR
80%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.