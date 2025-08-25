- Crescita
Trade:
1 388
Profit Trade:
709 (51.08%)
Loss Trade:
679 (48.92%)
Best Trade:
96.77 EUR
Worst Trade:
-86.77 EUR
Profitto lordo:
4 410.63 EUR (961 198 pips)
Perdita lorda:
-4 678.86 EUR (75 915 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (64.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
213.20 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
36.06%
Massimo carico di deposito:
8.24%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
465 (33.50%)
Short Trade:
923 (66.50%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.19 EUR
Profitto medio:
6.22 EUR
Perdita media:
-6.89 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-33.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-110.91 EUR (10)
Crescita mensile:
9.45%
Previsione annuale:
114.61%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
574.67 EUR
Massimale:
651.18 EUR (234.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.34% (650.34 EUR)
Per equità:
20.98% (407.98 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1371
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-54
|BTCUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.1K
|BTCUSD
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.77 EUR
Worst Trade: -87 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +64.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.25 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FxBrew-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.25 × 16
|
Alpari-Real01
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5
|0.30 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.63 × 285
|
FXView-Live
|0.71 × 7
|
Hankotrade-Live
|0.73 × 486
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 3694
|
ForexTime-Live01
|0.95 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.98 × 224
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.01 × 87
|
Exness-MT5Real3
|1.05 × 311
|
ICTrading-MT5-4
|1.11 × 581
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.15 × 406
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-68%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
205
98%
1 388
51%
36%
0.94
-0.19
EUR
EUR
80%
1:500