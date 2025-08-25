SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LowRider
Markus Freihalter

LowRider

Markus Freihalter
0 recensioni
205 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2021 -68%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 388
Profit Trade:
709 (51.08%)
Loss Trade:
679 (48.92%)
Best Trade:
96.77 EUR
Worst Trade:
-86.77 EUR
Profitto lordo:
4 410.63 EUR (961 198 pips)
Perdita lorda:
-4 678.86 EUR (75 915 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (64.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
213.20 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
36.06%
Massimo carico di deposito:
8.24%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
465 (33.50%)
Short Trade:
923 (66.50%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.19 EUR
Profitto medio:
6.22 EUR
Perdita media:
-6.89 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-33.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-110.91 EUR (10)
Crescita mensile:
9.45%
Previsione annuale:
114.61%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
574.67 EUR
Massimale:
651.18 EUR (234.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.34% (650.34 EUR)
Per equità:
20.98% (407.98 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1371
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -54
BTCUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.1K
BTCUSD 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.77 EUR
Worst Trade: -87 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +64.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.25 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 6
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.25 × 16
Alpari-Real01
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5
0.30 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.63 × 285
FXView-Live
0.71 × 7
Hankotrade-Live
0.73 × 486
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 3694
ForexTime-Live01
0.95 × 22
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 224
LiteFinance-MT5
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.01 × 87
Exness-MT5Real3
1.05 × 311
ICTrading-MT5-4
1.11 × 581
TradeMaxGlobal-Live
1.15 × 406
93 più
Non ci sono recensioni
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 209 days. This comprises 14.94% of days out of the 1399 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
A large drawdown may occur on the account again
