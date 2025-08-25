SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LowRider
Markus Freihalter

LowRider

Markus Freihalter
0 avis
205 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 -68%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 387
Bénéfice trades:
709 (51.11%)
Perte trades:
678 (48.88%)
Meilleure transaction:
96.77 EUR
Pire transaction:
-86.77 EUR
Bénéfice brut:
4 410.63 EUR (961 198 pips)
Perte brute:
-4 645.89 EUR (75 791 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (64.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
213.20 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
36.06%
Charge de dépôt maximale:
6.51%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
465 (33.53%)
Courts trades:
922 (66.47%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.17 EUR
Bénéfice moyen:
6.22 EUR
Perte moyenne:
-6.85 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-33.25 EUR)
Perte consécutive maximale:
-110.91 EUR (10)
Croissance mensuelle:
12.27%
Prévision annuelle:
148.89%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
574.67 EUR
Maximal:
651.18 EUR (234.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.34% (650.34 EUR)
Par fonds propres:
20.98% (407.98 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1370
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -19
BTCUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.2K
BTCUSD 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.77 EUR
Pire transaction: -87 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +64.44 EUR
Perte consécutive maximale: -33.25 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 6
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.25 × 16
Alpari-Real01
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5
0.30 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.63 × 285
FXView-Live
0.71 × 7
Hankotrade-Live
0.73 × 486
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 3694
ForexTime-Live01
0.95 × 22
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 224
LiteFinance-MT5
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.01 × 87
Exness-MT5Real3
1.05 × 311
ICTrading-MT5-4
1.11 × 581
TradeMaxGlobal-Live
1.15 × 406
93 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 209 days. This comprises 14.94% of days out of the 1399 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LowRider
999 USD par mois
-68%
0
0
USD
2.2K
EUR
205
98%
1 387
51%
36%
0.94
-0.17
EUR
80%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.