Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTA 4FS ERESI

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 65%
FBS-Real-8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
68 (88.31%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (11.69%)
En iyi işlem:
50.00 USD
En kötü işlem:
-256.10 USD
Brüt kâr:
906.00 USD (13 599 pips)
Brüt zarar:
-461.89 USD (11 537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (282.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
282.00 USD (16)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
35.36%
Maks. mevduat yükü:
11.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
45 (58.44%)
Satış işlemleri:
32 (41.56%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
5.77 USD
Ortalama kâr:
13.32 USD
Ortalama zarar:
-51.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-256.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.10 USD (1)
Aylık büyüme:
2.61%
Yıllık tahmin:
31.68%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
289.80 USD (56.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.65% (289.80 USD)
Varlığa göre:
42.72% (227.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 444
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.00 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +282.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 17
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
XMAU-Real 20
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.13 × 8
Tickmill-Live05
0.24 × 535
123 daha fazla...
folloe trend method w rsi indi
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 03:52
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 15.72% of days out of the 407 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 03:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.21 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MASCOTA 4FS ERESI
Ayda 35 USD
65%
0
0
USD
302
USD
65
98%
77
88%
35%
1.96
5.77
USD
43%
1:500
