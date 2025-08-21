- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
68 (88.31%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (11.69%)
En iyi işlem:
50.00 USD
En kötü işlem:
-256.10 USD
Brüt kâr:
906.00 USD (13 599 pips)
Brüt zarar:
-461.89 USD (11 537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (282.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
282.00 USD (16)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
35.36%
Maks. mevduat yükü:
11.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
45 (58.44%)
Satış işlemleri:
32 (41.56%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
5.77 USD
Ortalama kâr:
13.32 USD
Ortalama zarar:
-51.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-256.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.10 USD (1)
Aylık büyüme:
2.61%
Yıllık tahmin:
31.68%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
289.80 USD (56.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.65% (289.80 USD)
Varlığa göre:
42.72% (227.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|444
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.00 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +282.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 17
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.24 × 535
folloe trend method w rsi indi
İnceleme yok
