- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
68 (88.31%)
Loss Trade:
9 (11.69%)
Best Trade:
50.00 USD
Worst Trade:
-256.10 USD
Profitto lordo:
906.00 USD (13 599 pips)
Perdita lorda:
-461.89 USD (11 537 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (282.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
282.00 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
35.36%
Massimo carico di deposito:
11.39%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
45 (58.44%)
Short Trade:
32 (41.56%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
5.77 USD
Profitto medio:
13.32 USD
Perdita media:
-51.32 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-256.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-256.10 USD (1)
Crescita mensile:
2.61%
Previsione annuale:
31.68%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
289.80 USD (56.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.65% (289.80 USD)
Per equità:
42.72% (227.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|444
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.00 USD
Worst Trade: -256 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +282.00 USD
Massima perdita consecutiva: -256.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 17
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.24 × 535
123 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
folloe trend method w rsi indi
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
65%
0
0
USD
USD
302
USD
USD
65
98%
77
88%
35%
1.96
5.77
USD
USD
43%
1:500