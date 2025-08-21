SignauxSections
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTA 4FS ERESI

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 65%
FBS-Real-8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
68 (88.31%)
Perte trades:
9 (11.69%)
Meilleure transaction:
50.00 USD
Pire transaction:
-256.10 USD
Bénéfice brut:
906.00 USD (13 599 pips)
Perte brute:
-461.89 USD (11 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (282.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
282.00 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
35.36%
Charge de dépôt maximale:
11.39%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.53
Longs trades:
45 (58.44%)
Courts trades:
32 (41.56%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
5.77 USD
Bénéfice moyen:
13.32 USD
Perte moyenne:
-51.32 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-256.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-256.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.61%
Prévision annuelle:
31.68%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
289.80 USD (56.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.65% (289.80 USD)
Par fonds propres:
42.72% (227.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 444
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.00 USD
Pire transaction: -256 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +282.00 USD
Perte consécutive maximale: -256.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 17
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
XMAU-Real 20
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.13 × 8
Tickmill-Live05
0.24 × 535
123 plus...
folloe trend method w rsi indi
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 03:52
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 15.72% of days out of the 407 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 03:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.21 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
