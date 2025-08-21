Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live 0.00 × 17 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 10 RoboForex-ProCent-3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 XMTrading-Real 34 0.00 × 1 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 Alpari-Standard3 0.00 × 1 ICMarkets-Live20 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 FxPro.com-Real06 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 2 ICMarkets-Live08 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 6 XMAU-Real 20 0.00 × 1 FBS-Real-1 0.00 × 1 ILQAu-A1 Live 0.00 × 3 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 FBS-Real-9 0.13 × 8 Tickmill-Live05 0.24 × 535 123 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou