Domingo Sanchez Vigara

Six66

Domingo Sanchez Vigara
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
67 (73.62%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (26.37%)
En iyi işlem:
8.01 EUR
En kötü işlem:
-17.53 EUR
Brüt kâr:
165.90 EUR (14 150 pips)
Brüt zarar:
-166.25 EUR (13 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (23.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
23.43 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
48.65%
Maks. mevduat yükü:
51.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
57 (62.64%)
Satış işlemleri:
34 (37.36%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.00 EUR
Ortalama kâr:
2.48 EUR
Ortalama zarar:
-6.93 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-21.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-21.45 EUR (2)
Aylık büyüme:
-12.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.73 EUR
Maksimum:
53.22 EUR (41.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.10% (53.22 EUR)
Varlığa göre:
71.95% (79.16 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
AUDUSD 16
EURUSD 14
USDCHF 14
GBPUSD 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1
AUDUSD -5
EURUSD -24
USDCHF 18
GBPUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 184
AUDUSD -101
EURUSD -375
USDCHF 688
GBPUSD 515
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.01 EUR
En kötü işlem: -18 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.45 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KeyToMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 8
KeyToMarkets-Live
1.59 × 17
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 21:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 04:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 01:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.