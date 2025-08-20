SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Six66
Domingo Sanchez Vigara

Six66

Domingo Sanchez Vigara
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
KeyToMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
67 (73.62%)
Loss Trade:
24 (26.37%)
Best Trade:
8.01 EUR
Worst Trade:
-17.53 EUR
Profitto lordo:
165.90 EUR (14 150 pips)
Perdita lorda:
-166.25 EUR (13 349 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (23.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.43 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
48.65%
Massimo carico di deposito:
51.03%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
57 (62.64%)
Short Trade:
34 (37.36%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 EUR
Profitto medio:
2.48 EUR
Perdita media:
-6.93 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-21.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.45 EUR (2)
Crescita mensile:
-12.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.73 EUR
Massimale:
53.22 EUR (41.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.10% (53.22 EUR)
Per equità:
71.95% (79.16 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 33
AUDUSD 16
EURUSD 14
USDCHF 14
GBPUSD 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1
AUDUSD -5
EURUSD -24
USDCHF 18
GBPUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 184
AUDUSD -101
EURUSD -375
USDCHF 688
GBPUSD 515
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.01 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.45 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 8
KeyToMarkets-Live
1.59 × 17
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 21:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 04:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 01:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Six66
50USD al mese
-0%
0
0
USD
100
EUR
6
100%
91
73%
49%
0.99
-0.00
EUR
72%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.