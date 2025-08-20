- Crescita
Trade:
91
Profit Trade:
67 (73.62%)
Loss Trade:
24 (26.37%)
Best Trade:
8.01 EUR
Worst Trade:
-17.53 EUR
Profitto lordo:
165.90 EUR (14 150 pips)
Perdita lorda:
-166.25 EUR (13 349 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (23.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.43 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
48.65%
Massimo carico di deposito:
51.03%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
57 (62.64%)
Short Trade:
34 (37.36%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 EUR
Profitto medio:
2.48 EUR
Perdita media:
-6.93 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-21.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.45 EUR (2)
Crescita mensile:
-12.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.73 EUR
Massimale:
53.22 EUR (41.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.10% (53.22 EUR)
Per equità:
71.95% (79.16 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|AUDUSD
|16
|EURUSD
|14
|USDCHF
|14
|GBPUSD
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1
|AUDUSD
|-5
|EURUSD
|-24
|USDCHF
|18
|GBPUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|184
|AUDUSD
|-101
|EURUSD
|-375
|USDCHF
|688
|GBPUSD
|515
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 8
|
KeyToMarkets-Live
|1.59 × 17
