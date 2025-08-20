SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Six66
Domingo Sanchez Vigara

Six66

Domingo Sanchez Vigara
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
KeyToMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
62 (72.94%)
Perte trades:
23 (27.06%)
Meilleure transaction:
8.01 EUR
Pire transaction:
-17.53 EUR
Bénéfice brut:
164.78 EUR (14 000 pips)
Perte brute:
-166.20 EUR (13 349 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (10.60 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
22.58 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
48.65%
Charge de dépôt maximale:
51.03%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
53 (62.35%)
Courts trades:
32 (37.65%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.02 EUR
Bénéfice moyen:
2.66 EUR
Perte moyenne:
-7.23 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-21.45 EUR)
Perte consécutive maximale:
-21.45 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-13.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.73 EUR
Maximal:
53.22 EUR (41.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.10% (53.22 EUR)
Par fonds propres:
71.95% (79.16 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 33
AUDUSD 14
GBPUSD 14
EURUSD 12
USDCHF 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1
AUDUSD -5
GBPUSD 11
EURUSD -25
USDCHF 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 184
AUDUSD -108
GBPUSD 515
EURUSD -468
USDCHF 638
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.01 EUR
Pire transaction: -18 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +10.60 EUR
Perte consécutive maximale: -21.45 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KeyToMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 8
KeyToMarkets-Live
1.59 × 17
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 21:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 04:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 01:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Six66
50 USD par mois
-1%
0
0
USD
99
EUR
6
100%
85
72%
49%
0.99
-0.02
EUR
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.