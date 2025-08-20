SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BB Live 1
Kwok Hung Lai

BB Live 1

Kwok Hung Lai
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
93 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (30.60%)
En iyi işlem:
992.05 HKD
En kötü işlem:
-256.64 HKD
Brüt kâr:
3 506.86 HKD (27 151 pips)
Brüt zarar:
-1 568.87 HKD (16 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (404.75 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 024.51 HKD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
84.55%
Maks. mevduat yükü:
3.54%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
157
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.06
Alış işlemleri:
51 (38.06%)
Satış işlemleri:
83 (61.94%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
14.46 HKD
Ortalama kâr:
37.71 HKD
Ortalama zarar:
-38.27 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-349.59 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-349.59 HKD (13)
Aylık büyüme:
6.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
634.18 HKD (2.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.23% (634.18 HKD)
Varlığa göre:
9.92% (2 383.87 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 39
AUDJPY 35
USDCAD 20
NZDJPY 15
AUDCAD 10
EURJPY 7
NZDUSD 5
NZDCAD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 39
AUDJPY 32
USDCAD 43
NZDJPY 38
AUDCAD -17
EURJPY 125
NZDUSD -16
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 3.4K
AUDJPY -497
USDCAD 4.1K
NZDJPY 4.3K
AUDCAD -624
EURJPY -256
NZDUSD -656
NZDCAD 754
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +992.05 HKD
En kötü işlem: -257 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +404.75 HKD
Maksimum ardışık zarar: -349.59 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 10
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.24 × 58
ICMarketsSC-Live24
0.27 × 241
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 19
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.79 × 200
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 118
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 36
ICMarketsSC-Live07
1.01 × 222
ICMarketsSC-Live26
1.33 × 101
OrbexGlobal-Live
2.60 × 25
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
2.76 × 111
TradersGlobalGroup-Live
2.97 × 39
ICMarketsSC-Live31
3.00 × 2
FXCL-Main2
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
4.26 × 239
Tickmill-Live08
4.82 × 45
Pepperstone-Edge07
5.00 × 4
Longhorn-Real2
5.15 × 26
Darwinex-Live
5.81 × 646
18 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BB Live 1
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
51K
HKD
8
100%
134
69%
85%
2.23
14.46
HKD
10%
1:500
