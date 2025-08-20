Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3 0.00 × 10 Pepperstone-Demo02 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 3 Coinexx-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.24 × 58 ICMarketsSC-Live24 0.27 × 241 ICMarketsSC-Live05 0.58 × 19 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live25 0.79 × 200 ICMarketsSC-Live14 0.86 × 118 ICMarketsSC-Live23 0.92 × 36 ICMarketsSC-Live07 1.01 × 222 ICMarketsSC-Live26 1.33 × 101 OrbexGlobal-Live 2.60 × 25 Tickmill-Live10 2.72 × 29 RoboForex-ECN-2 2.76 × 111 TradersGlobalGroup-Live 2.97 × 39 ICMarketsSC-Live31 3.00 × 2 FXCL-Main2 4.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 4.26 × 239 Tickmill-Live08 4.82 × 45 Pepperstone-Edge07 5.00 × 4 Longhorn-Real2 5.15 × 26 Darwinex-Live 5.81 × 646 18 daha fazla...