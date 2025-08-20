- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
93 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (30.60%)
En iyi işlem:
992.05 HKD
En kötü işlem:
-256.64 HKD
Brüt kâr:
3 506.86 HKD (27 151 pips)
Brüt zarar:
-1 568.87 HKD (16 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (404.75 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 024.51 HKD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
84.55%
Maks. mevduat yükü:
3.54%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
157
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.06
Alış işlemleri:
51 (38.06%)
Satış işlemleri:
83 (61.94%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
14.46 HKD
Ortalama kâr:
37.71 HKD
Ortalama zarar:
-38.27 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-349.59 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-349.59 HKD (13)
Aylık büyüme:
6.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
634.18 HKD (2.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.23% (634.18 HKD)
Varlığa göre:
9.92% (2 383.87 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|39
|AUDJPY
|35
|USDCAD
|20
|NZDJPY
|15
|AUDCAD
|10
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|39
|AUDJPY
|32
|USDCAD
|43
|NZDJPY
|38
|AUDCAD
|-17
|EURJPY
|125
|NZDUSD
|-16
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|3.4K
|AUDJPY
|-497
|USDCAD
|4.1K
|NZDJPY
|4.3K
|AUDCAD
|-624
|EURJPY
|-256
|NZDUSD
|-656
|NZDCAD
|754
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +992.05 HKD
En kötü işlem: -257 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +404.75 HKD
Maksimum ardışık zarar: -349.59 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.24 × 58
|
ICMarketsSC-Live24
|0.27 × 241
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.79 × 200
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 118
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|1.01 × 222
|
ICMarketsSC-Live26
|1.33 × 101
|
OrbexGlobal-Live
|2.60 × 25
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|2.76 × 111
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.97 × 39
|
ICMarketsSC-Live31
|3.00 × 2
|
FXCL-Main2
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|4.26 × 239
|
Tickmill-Live08
|4.82 × 45
|
Pepperstone-Edge07
|5.00 × 4
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
Darwinex-Live
|5.81 × 646
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
51K
HKD
HKD
8
100%
134
69%
85%
2.23
14.46
HKD
HKD
10%
1:500