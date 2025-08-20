SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BB Live 1
Kwok Hung Lai

BB Live 1

Kwok Hung Lai
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
93 (69.40%)
Perte trades:
41 (30.60%)
Meilleure transaction:
992.05 HKD
Pire transaction:
-256.64 HKD
Bénéfice brut:
3 506.86 HKD (27 151 pips)
Perte brute:
-1 568.87 HKD (16 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (404.75 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 024.51 HKD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
84.55%
Charge de dépôt maximale:
3.54%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
157
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.06
Longs trades:
51 (38.06%)
Courts trades:
83 (61.94%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
14.46 HKD
Bénéfice moyen:
37.71 HKD
Perte moyenne:
-38.27 HKD
Pertes consécutives maximales:
13 (-349.59 HKD)
Perte consécutive maximale:
-349.59 HKD (13)
Croissance mensuelle:
6.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
634.18 HKD (2.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.23% (634.18 HKD)
Par fonds propres:
9.92% (2 383.87 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 39
AUDJPY 35
USDCAD 20
NZDJPY 15
AUDCAD 10
EURJPY 7
NZDUSD 5
NZDCAD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 39
AUDJPY 32
USDCAD 43
NZDJPY 38
AUDCAD -17
EURJPY 125
NZDUSD -16
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 3.4K
AUDJPY -497
USDCAD 4.1K
NZDJPY 4.3K
AUDCAD -624
EURJPY -256
NZDUSD -656
NZDCAD 754
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +992.05 HKD
Pire transaction: -257 HKD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +404.75 HKD
Perte consécutive maximale: -349.59 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 10
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.24 × 58
ICMarketsSC-Live24
0.27 × 241
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 19
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.79 × 200
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 118
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 36
ICMarketsSC-Live07
1.01 × 222
ICMarketsSC-Live26
1.33 × 101
OrbexGlobal-Live
2.60 × 25
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
2.76 × 111
TradersGlobalGroup-Live
2.97 × 39
ICMarketsSC-Live31
3.00 × 2
FXCL-Main2
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
4.26 × 239
Tickmill-Live08
4.82 × 45
Pepperstone-Edge07
5.00 × 4
Longhorn-Real2
5.15 × 26
Darwinex-Live
5.81 × 646
18 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.10 14:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 23:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 02:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 02:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 01:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 01:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 17:28
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 17:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
Share of trading days is too low
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BB Live 1
30 USD par mois
6%
0
0
USD
51K
HKD
8
100%
134
69%
85%
2.23
14.46
HKD
10%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.