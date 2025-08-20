SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BB Live 1
Kwok Hung Lai

BB Live 1

Kwok Hung Lai
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
93 (69.40%)
Loss Trade:
41 (30.60%)
Best Trade:
992.05 HKD
Worst Trade:
-256.64 HKD
Profitto lordo:
3 506.86 HKD (27 151 pips)
Perdita lorda:
-1 568.87 HKD (16 671 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (404.75 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
1 024.51 HKD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
84.55%
Massimo carico di deposito:
3.54%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
157
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
51 (38.06%)
Short Trade:
83 (61.94%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
14.46 HKD
Profitto medio:
37.71 HKD
Perdita media:
-38.27 HKD
Massime perdite consecutive:
13 (-349.59 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-349.59 HKD (13)
Crescita mensile:
6.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
634.18 HKD (2.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.23% (634.18 HKD)
Per equità:
9.92% (2 383.87 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 39
AUDJPY 35
USDCAD 20
NZDJPY 15
AUDCAD 10
EURJPY 7
NZDUSD 5
NZDCAD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 39
AUDJPY 32
USDCAD 43
NZDJPY 38
AUDCAD -17
EURJPY 125
NZDUSD -16
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 3.4K
AUDJPY -497
USDCAD 4.1K
NZDJPY 4.3K
AUDCAD -624
EURJPY -256
NZDUSD -656
NZDCAD 754
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +992.05 HKD
Worst Trade: -257 HKD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +404.75 HKD
Massima perdita consecutiva: -349.59 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 10
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.24 × 58
ICMarketsSC-Live24
0.27 × 241
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 19
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.79 × 200
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 118
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 36
ICMarketsSC-Live07
1.01 × 222
ICMarketsSC-Live26
1.33 × 101
OrbexGlobal-Live
2.60 × 25
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
2.76 × 111
TradersGlobalGroup-Live
2.97 × 39
ICMarketsSC-Live31
3.00 × 2
FXCL-Main2
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
4.26 × 239
Tickmill-Live08
4.82 × 45
Pepperstone-Edge07
5.00 × 4
Longhorn-Real2
5.15 × 26
Darwinex-Live
5.81 × 646
18 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.10 14:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 23:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 02:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 02:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 01:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 01:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 17:28
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 17:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
Share of trading days is too low
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BB Live 1
30USD al mese
6%
0
0
USD
51K
HKD
8
100%
134
69%
85%
2.23
14.46
HKD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.