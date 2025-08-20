- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
93 (69.40%)
Loss Trade:
41 (30.60%)
Best Trade:
992.05 HKD
Worst Trade:
-256.64 HKD
Profitto lordo:
3 506.86 HKD (27 151 pips)
Perdita lorda:
-1 568.87 HKD (16 671 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (404.75 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
1 024.51 HKD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
84.55%
Massimo carico di deposito:
3.54%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
157
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
51 (38.06%)
Short Trade:
83 (61.94%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
14.46 HKD
Profitto medio:
37.71 HKD
Perdita media:
-38.27 HKD
Massime perdite consecutive:
13 (-349.59 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-349.59 HKD (13)
Crescita mensile:
6.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
634.18 HKD (2.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.23% (634.18 HKD)
Per equità:
9.92% (2 383.87 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|39
|AUDJPY
|35
|USDCAD
|20
|NZDJPY
|15
|AUDCAD
|10
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|39
|AUDJPY
|32
|USDCAD
|43
|NZDJPY
|38
|AUDCAD
|-17
|EURJPY
|125
|NZDUSD
|-16
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|3.4K
|AUDJPY
|-497
|USDCAD
|4.1K
|NZDJPY
|4.3K
|AUDCAD
|-624
|EURJPY
|-256
|NZDUSD
|-656
|NZDCAD
|754
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +992.05 HKD
Worst Trade: -257 HKD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +404.75 HKD
Massima perdita consecutiva: -349.59 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.24 × 58
|
ICMarketsSC-Live24
|0.27 × 241
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.79 × 200
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 118
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|1.01 × 222
|
ICMarketsSC-Live26
|1.33 × 101
|
OrbexGlobal-Live
|2.60 × 25
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|2.76 × 111
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.97 × 39
|
ICMarketsSC-Live31
|3.00 × 2
|
FXCL-Main2
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|4.26 × 239
|
Tickmill-Live08
|4.82 × 45
|
Pepperstone-Edge07
|5.00 × 4
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
Darwinex-Live
|5.81 × 646
18 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
51K
HKD
HKD
8
100%
134
69%
85%
2.23
14.46
HKD
HKD
10%
1:500