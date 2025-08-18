SinyallerBölümler
Islam Lusubov

FinTrade

Islam Lusubov
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
49 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
23.37 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
263.94 USD (615 002 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
49 (263.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
263.94 USD (49)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
31.15%
Maks. mevduat yükü:
5.89%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
17 (34.69%)
Satış işlemleri:
32 (65.31%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.39 USD
Ortalama kâr:
5.39 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
3.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.38% (87.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZDm 13
USDJPYm 11
CHFJPYm 7
GBPUSDm 5
EURUSDm 5
BTCUSDm 4
GBPCHFm 2
GBPJPYm 1
AUDCADm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZDm 33
USDJPYm 91
CHFJPYm 29
GBPUSDm 4
EURUSDm 10
BTCUSDm 61
GBPCHFm 17
GBPJPYm 18
AUDCADm 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZDm 809
USDJPYm 2.9K
CHFJPYm 926
GBPUSDm 135
EURUSDm 219
BTCUSDm 609K
GBPCHFm 347
GBPJPYm 260
AUDCADm 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.37 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +263.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.38% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 17:02
No swaps are charged
2025.09.13 17:02
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Share of trading days is too low
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.04 10:47
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 15.58% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
Share of trading days is too low
2025.08.19 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 7.86% of days out of the 140 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FinTrade
Ayda 100 USD
25%
0
0
USD
1.4K
USD
14
0%
49
100%
31%
n/a
5.39
USD
6%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.