Islam Lusubov

FinTrade

Islam Lusubov
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
49 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
23.37 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
263.94 USD (615 002 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
49 (263.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
263.94 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.91
Activité de trading:
30.09%
Charge de dépôt maximale:
5.68%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
17 (34.69%)
Courts trades:
32 (65.31%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
5.39 USD
Bénéfice moyen:
5.39 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
3.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
6.32% (90.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZDm 13
USDJPYm 11
CHFJPYm 7
GBPUSDm 5
EURUSDm 5
BTCUSDm 4
GBPCHFm 2
GBPJPYm 1
AUDCADm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZDm 33
USDJPYm 91
CHFJPYm 29
GBPUSDm 4
EURUSDm 10
BTCUSDm 61
GBPCHFm 17
GBPJPYm 18
AUDCADm 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZDm 809
USDJPYm 2.9K
CHFJPYm 926
GBPUSDm 135
EURUSDm 219
BTCUSDm 609K
GBPCHFm 347
GBPJPYm 260
AUDCADm 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.37 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +263.94 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Good
Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.38% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 17:02
No swaps are charged
2025.09.13 17:02
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Share of trading days is too low
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.04 10:47
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 15.58% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
Share of trading days is too low
2025.08.19 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 7.86% of days out of the 140 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FinTrade
100 USD par mois
25%
0
0
USD
1.4K
USD
14
0%
49
100%
30%
n/a
5.39
USD
6%
1:200
