SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FinTrade
Islam Lusubov

FinTrade

Islam Lusubov
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 25%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
49 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
23.37 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
263.94 USD (615 002 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
49 (263.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
263.94 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
31.15%
Massimo carico di deposito:
5.89%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
17 (34.69%)
Short Trade:
32 (65.31%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.39 USD
Profitto medio:
5.39 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
3.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.38% (87.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZDm 13
USDJPYm 11
CHFJPYm 7
GBPUSDm 5
EURUSDm 5
BTCUSDm 4
GBPCHFm 2
GBPJPYm 1
AUDCADm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZDm 33
USDJPYm 91
CHFJPYm 29
GBPUSDm 4
EURUSDm 10
BTCUSDm 61
GBPCHFm 17
GBPJPYm 18
AUDCADm 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZDm 809
USDJPYm 2.9K
CHFJPYm 926
GBPUSDm 135
EURUSDm 219
BTCUSDm 609K
GBPCHFm 347
GBPJPYm 260
AUDCADm 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +263.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Good
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.38% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 17:02
No swaps are charged
2025.09.13 17:02
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 05:55
Share of trading days is too low
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.04 10:47
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 15.58% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
Share of trading days is too low
2025.08.19 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 7.86% of days out of the 140 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FinTrade
100USD al mese
25%
0
0
USD
1.4K
USD
14
0%
49
100%
31%
n/a
5.39
USD
6%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.