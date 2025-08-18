SinyallerBölümler
Islam Lusubov

ProTrading

Islam Lusubov
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
EGlobal-Classic1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
81 (97.59%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.41%)
En iyi işlem:
29.40 USD
En kötü işlem:
-10.64 USD
Brüt kâr:
542.77 USD (491 448 pips)
Brüt zarar:
-11.09 USD (183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (269.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.35 USD (39)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
31.11%
Maks. mevduat yükü:
2.77%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
49.97
Alış işlemleri:
35 (42.17%)
Satış işlemleri:
48 (57.83%)
Kâr faktörü:
48.94
Beklenen getiri:
6.41 USD
Ortalama kâr:
6.70 USD
Ortalama zarar:
-5.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.64 USD (1)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
56.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.64 USD (0.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.96% (10.64 USD)
Varlığa göre:
7.20% (52.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDi 22
USDJPYi 12
AUDNZDi 11
GBPAUDi 8
EURAUDi 8
GBPCHFi 5
GBPJPYi 3
GBPUSDi 3
CHFJPYi 3
BTCUSDi 3
USDCHFi 2
GOLDi 1
USDCADi 1
AUDCADi 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDi 129
USDJPYi 94
AUDNZDi 26
GBPAUDi 81
EURAUDi 31
GBPCHFi 61
GBPJPYi 23
GBPUSDi 3
CHFJPYi 18
BTCUSDi 47
USDCHFi 5
GOLDi 10
USDCADi 3
AUDCADi 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDi 4.2K
USDJPYi 3.1K
AUDNZDi 1K
GBPAUDi 9.6K
EURAUDi 3.2K
GBPCHFi 1.1K
GBPJPYi 451
GBPUSDi 62
CHFJPYi 512
BTCUSDi 467K
USDCHFi 88
GOLDi 1K
USDCADi 66
AUDCADi 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.40 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +269.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ProTrading
Ayda 100 USD
70%
0
0
USD
723
USD
26
0%
83
97%
31%
48.94
6.41
USD
7%
1:500
