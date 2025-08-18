SignauxSections
Islam Lusubov

ProTrading

Islam Lusubov
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 70%
EGlobal-Classic1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
81 (97.59%)
Perte trades:
2 (2.41%)
Meilleure transaction:
29.40 USD
Pire transaction:
-10.64 USD
Bénéfice brut:
542.77 USD (491 448 pips)
Perte brute:
-11.09 USD (183 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (269.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
269.35 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.89
Activité de trading:
30.03%
Charge de dépôt maximale:
2.77%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
49.97
Longs trades:
35 (42.17%)
Courts trades:
48 (57.83%)
Facteur de profit:
48.94
Rendement attendu:
6.41 USD
Bénéfice moyen:
6.70 USD
Perte moyenne:
-5.55 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-10.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.64 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.64%
Prévision annuelle:
56.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
10.64 USD (0.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.96% (10.64 USD)
Par fonds propres:
7.20% (52.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDi 22
USDJPYi 12
AUDNZDi 11
GBPAUDi 8
EURAUDi 8
GBPCHFi 5
GBPJPYi 3
GBPUSDi 3
CHFJPYi 3
BTCUSDi 3
USDCHFi 2
GOLDi 1
USDCADi 1
AUDCADi 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDi 129
USDJPYi 94
AUDNZDi 26
GBPAUDi 81
EURAUDi 31
GBPCHFi 61
GBPJPYi 23
GBPUSDi 3
CHFJPYi 18
BTCUSDi 47
USDCHFi 5
GOLDi 10
USDCADi 3
AUDCADi 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDi 4.2K
USDJPYi 3.1K
AUDNZDi 1K
GBPAUDi 9.6K
EURAUDi 3.2K
GBPCHFi 1.1K
GBPJPYi 451
GBPUSDi 62
CHFJPYi 512
BTCUSDi 467K
USDCHFi 88
GOLDi 1K
USDCADi 66
AUDCADi 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.40 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +269.35 USD
Perte consécutive maximale: -10.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
