Islam Lusubov

ProTrading

Islam Lusubov
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 70%
EGlobal-Classic1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
81 (97.59%)
Loss Trade:
2 (2.41%)
Best Trade:
29.40 USD
Worst Trade:
-10.64 USD
Profitto lordo:
542.77 USD (491 448 pips)
Perdita lorda:
-11.09 USD (183 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (269.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
269.35 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
31.11%
Massimo carico di deposito:
2.77%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
49.97
Long Trade:
35 (42.17%)
Short Trade:
48 (57.83%)
Fattore di profitto:
48.94
Profitto previsto:
6.41 USD
Profitto medio:
6.70 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.64 USD (1)
Crescita mensile:
4.64%
Previsione annuale:
56.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.64 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (10.64 USD)
Per equità:
7.20% (52.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDi 22
USDJPYi 12
AUDNZDi 11
GBPAUDi 8
EURAUDi 8
GBPCHFi 5
GBPJPYi 3
GBPUSDi 3
CHFJPYi 3
BTCUSDi 3
USDCHFi 2
GOLDi 1
USDCADi 1
AUDCADi 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDi 129
USDJPYi 94
AUDNZDi 26
GBPAUDi 81
EURAUDi 31
GBPCHFi 61
GBPJPYi 23
GBPUSDi 3
CHFJPYi 18
BTCUSDi 47
USDCHFi 5
GOLDi 10
USDCADi 3
AUDCADi 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDi 4.2K
USDJPYi 3.1K
AUDNZDi 1K
GBPAUDi 9.6K
EURAUDi 3.2K
GBPCHFi 1.1K
GBPJPYi 451
GBPUSDi 62
CHFJPYi 512
BTCUSDi 467K
USDCHFi 88
GOLDi 1K
USDCADi 66
AUDCADi 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.40 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +269.35 USD
Massima perdita consecutiva: -10.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ok
2025.09.22 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
