SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Patient Ancient 4 4H SET DAILY TIME GOLD
Daniel Emanuel Hardenberg

Patient Ancient 4 4H SET DAILY TIME GOLD

Daniel Emanuel Hardenberg
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 254%
VantageInternational-Live 22
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
20 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (37.50%)
En iyi işlem:
249.83 EUR
En kötü işlem:
-77.11 EUR
Brüt kâr:
1 443.55 EUR (31 136 pips)
Brüt zarar:
-540.75 EUR (11 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (597.82 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
597.82 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
38.57%
Maks. mevduat yükü:
7.31%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
5.88
Alış işlemleri:
32 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
28.21 EUR
Ortalama kâr:
72.18 EUR
Ortalama zarar:
-45.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-153.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-153.60 EUR (2)
Aylık büyüme:
301.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.51 EUR
Maksimum:
153.60 EUR (18.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.59% (107.57 EUR)
Varlığa göre:
9.96% (37.41 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.83 EUR
En kötü işlem: -77 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +597.82 EUR
Maksimum ardışık zarar: -153.60 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading signal using Patient Ancient 4 with a 4h hour setfile on daily timeframe. reverse buy orders are disabled, im doing buy only trades.

Copying, Renting or purchasing is all made possible. do what you think is best for you!

İnceleme yok
2025.09.30 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 07:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 01:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Patient Ancient 4 4H SET DAILY TIME GOLD
Ayda 30 USD
254%
0
0
USD
1.2K
EUR
7
100%
32
62%
39%
2.66
28.21
EUR
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.