Signaux / MetaTrader 4 / Patient Ancient 4 4H SET DAILY TIME GOLD
Daniel Emanuel Hardenberg

Patient Ancient 4 4H SET DAILY TIME GOLD

Daniel Emanuel Hardenberg
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 254%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
20 (62.50%)
Perte trades:
12 (37.50%)
Meilleure transaction:
249.83 EUR
Pire transaction:
-77.11 EUR
Bénéfice brut:
1 443.55 EUR (31 136 pips)
Perte brute:
-540.75 EUR (11 202 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (597.82 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
597.82 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
38.57%
Charge de dépôt maximale:
7.31%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
5.88
Longs trades:
32 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.67
Rendement attendu:
28.21 EUR
Bénéfice moyen:
72.18 EUR
Perte moyenne:
-45.06 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-153.60 EUR)
Perte consécutive maximale:
-153.60 EUR (2)
Croissance mensuelle:
301.29%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.51 EUR
Maximal:
153.60 EUR (18.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.59% (107.57 EUR)
Par fonds propres:
9.96% (37.41 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.83 EUR
Pire transaction: -77 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +597.82 EUR
Perte consécutive maximale: -153.60 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading signal using Patient Ancient 4 with a 4h hour setfile on daily timeframe. reverse buy orders are disabled, im doing buy only trades.

Copying, Renting or purchasing is all made possible. do what you think is best for you!

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Patient Ancient 4 4H SET DAILY TIME GOLD
30 USD par mois
254%
0
0
USD
1.2K
EUR
7
100%
32
62%
39%
2.66
28.21
EUR
26%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.