Segnali / MetaTrader 4 / Patient Ancient 4 4H SET DAILY TIME GOLD
Daniel Emanuel Hardenberg

Patient Ancient 4 4H SET DAILY TIME GOLD

Daniel Emanuel Hardenberg
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 254%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
20 (62.50%)
Loss Trade:
12 (37.50%)
Best Trade:
249.83 EUR
Worst Trade:
-77.11 EUR
Profitto lordo:
1 443.55 EUR (31 136 pips)
Perdita lorda:
-540.75 EUR (11 202 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (597.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
597.82 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
38.57%
Massimo carico di deposito:
7.31%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
5.88
Long Trade:
32 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
28.21 EUR
Profitto medio:
72.18 EUR
Perdita media:
-45.06 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-153.60 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-153.60 EUR (2)
Crescita mensile:
301.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.51 EUR
Massimale:
153.60 EUR (18.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.59% (107.57 EUR)
Per equità:
9.96% (37.41 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.83 EUR
Worst Trade: -77 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +597.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -153.60 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading signal using Patient Ancient 4 with a 4h hour setfile on daily timeframe. reverse buy orders are disabled, im doing buy only trades.

Copying, Renting or purchasing is all made possible. do what you think is best for you!

Non ci sono recensioni
2025.09.30 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 07:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 01:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
