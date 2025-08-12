SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Major Trend
Sugianto

Major Trend

Sugianto
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
50 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (33.33%)
En iyi işlem:
25.64 USD
En kötü işlem:
-10.59 USD
Brüt kâr:
298.67 USD (29 322 pips)
Brüt zarar:
-91.30 USD (8 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (57.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.52 USD (6)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
18.78
Alış işlemleri:
12 (16.00%)
Satış işlemleri:
63 (84.00%)
Kâr faktörü:
3.27
Beklenen getiri:
2.76 USD
Ortalama kâr:
5.97 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.04 USD (2)
Aylık büyüme:
16.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.04 USD (0.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.93% (10.59 USD)
Varlığa göre:
11.05% (124.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 13
GBPUSD 13
USDCAD 12
EURUSD 11
AUDUSD 10
NZDCAD 6
NZDUSD 6
USDCHF 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 22
GBPUSD 87
USDCAD 12
EURUSD 28
AUDUSD 23
NZDCAD 23
NZDUSD 9
USDCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3.4K
GBPUSD 7.3K
USDCAD 2K
EURUSD 3K
AUDUSD 1.9K
NZDCAD 3.1K
NZDUSD 773
USDCHF 923
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.64 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +57.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCC1-Live
0.00 × 195
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
XIGLimited-Live
0.00 × 38
PFD-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
FPMarkets-Live3
0.00 × 28
VARIANSE-Main
0.00 × 8
360Capital-Real
0.00 × 7
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 56
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 81
Osprey-Live
0.00 × 12
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
1016 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 17:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 20:44
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.12 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.