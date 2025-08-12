- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
50 (66.66%)
Loss Trade:
25 (33.33%)
Best Trade:
25.64 USD
Worst Trade:
-10.59 USD
Profitto lordo:
298.67 USD (29 322 pips)
Perdita lorda:
-91.30 USD (8 150 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (57.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.81%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
18.78
Long Trade:
12 (16.00%)
Short Trade:
63 (84.00%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
2.76 USD
Profitto medio:
5.97 USD
Perdita media:
-3.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.04 USD (2)
Crescita mensile:
17.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.04 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.93% (10.59 USD)
Per equità:
11.05% (124.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|12
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|22
|GBPUSD
|87
|USDCAD
|12
|EURUSD
|28
|AUDUSD
|23
|NZDCAD
|23
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.4K
|GBPUSD
|7.3K
|USDCAD
|2K
|EURUSD
|3K
|AUDUSD
|1.9K
|NZDCAD
|3.1K
|NZDUSD
|773
|USDCHF
|923
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.64 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +57.52 USD
Massima perdita consecutiva: -11.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 28
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 56
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 81
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
1016 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
7
100%
75
66%
100%
3.27
2.76
USD
USD
11%
1:500