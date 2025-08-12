- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
225 (87.20%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (12.79%)
En iyi işlem:
27.44 USD
En kötü işlem:
-22.84 USD
Brüt kâr:
978.86 USD (1 831 686 pips)
Brüt zarar:
-192.01 USD (382 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (237.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.69 USD (49)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.63%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
27.95
Alış işlemleri:
222 (86.05%)
Satış işlemleri:
36 (13.95%)
Kâr faktörü:
5.10
Beklenen getiri:
3.05 USD
Ortalama kâr:
4.35 USD
Ortalama zarar:
-5.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-25.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.31 USD (2)
Aylık büyüme:
25.81%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.57 USD
Maksimum:
28.15 USD (2.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.73% (28.15 USD)
Varlığa göre:
24.05% (520.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUCHF
|40
|XAGEUR
|36
|AUDCAD
|29
|BNBUSD
|23
|BTCUSD
|20
|ETHUSD
|20
|XRPUSD
|14
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|10
|XAUUSD
|9
|AUDUSD
|7
|XAGUSD
|7
|NZDUSD
|5
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|3
|USDJPY
|3
|EURGBP
|3
|USDCHF
|3
|NZDCAD
|3
|XTZUSD
|2
|USDSGD
|2
|NOR25
|2
|DOGUSD
|1
|DOTUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUCHF
|384
|XAGEUR
|73
|AUDCAD
|18
|BNBUSD
|56
|BTCUSD
|89
|ETHUSD
|67
|XRPUSD
|13
|EURUSD
|-27
|GBPUSD
|7
|XAUUSD
|62
|AUDUSD
|6
|XAGUSD
|5
|NZDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|3
|USDJPY
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|NZDCAD
|1
|XTZUSD
|-2
|USDSGD
|1
|NOR25
|16
|DOGUSD
|0
|DOTUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUCHF
|31K
|XAGEUR
|6.5K
|AUDCAD
|2.7K
|BNBUSD
|255K
|BTCUSD
|1.1M
|ETHUSD
|64K
|XRPUSD
|2.3K
|EURUSD
|-872
|GBPUSD
|766
|XAUUSD
|6.4K
|AUDUSD
|603
|XAGUSD
|780
|NZDUSD
|333
|AUDNZD
|422
|EURCHF
|234
|USDJPY
|340
|EURGBP
|183
|USDCHF
|212
|NZDCAD
|162
|XTZUSD
|-3.4K
|USDSGD
|190
|NOR25
|3.7K
|DOGUSD
|329
|DOTUSD
|129
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.44 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +237.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 592
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.76 × 54
|
ICMarketsSC-Live05
|0.82 × 130
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live18
|0.91 × 208
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.94 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2241
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 660
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 5093
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
13
74%
258
87%
100%
5.09
3.05
USD
USD
24%
1:500