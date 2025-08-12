SinyallerBölümler
Tan Phan Ngoc

STAFE1

Tan Phan Ngoc
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 65%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
225 (87.20%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (12.79%)
En iyi işlem:
27.44 USD
En kötü işlem:
-22.84 USD
Brüt kâr:
978.86 USD (1 831 686 pips)
Brüt zarar:
-192.01 USD (382 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (237.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.69 USD (49)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.63%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
27.95
Alış işlemleri:
222 (86.05%)
Satış işlemleri:
36 (13.95%)
Kâr faktörü:
5.10
Beklenen getiri:
3.05 USD
Ortalama kâr:
4.35 USD
Ortalama zarar:
-5.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-25.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.31 USD (2)
Aylık büyüme:
25.81%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.57 USD
Maksimum:
28.15 USD (2.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.73% (28.15 USD)
Varlığa göre:
24.05% (520.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUCHF 40
XAGEUR 36
AUDCAD 29
BNBUSD 23
BTCUSD 20
ETHUSD 20
XRPUSD 14
EURUSD 11
GBPUSD 10
XAUUSD 9
AUDUSD 7
XAGUSD 7
NZDUSD 5
AUDNZD 4
EURCHF 3
USDJPY 3
EURGBP 3
USDCHF 3
NZDCAD 3
XTZUSD 2
USDSGD 2
NOR25 2
DOGUSD 1
DOTUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUCHF 384
XAGEUR 73
AUDCAD 18
BNBUSD 56
BTCUSD 89
ETHUSD 67
XRPUSD 13
EURUSD -27
GBPUSD 7
XAUUSD 62
AUDUSD 6
XAGUSD 5
NZDUSD 4
AUDNZD 2
EURCHF 3
USDJPY 2
EURGBP 2
USDCHF 2
NZDCAD 1
XTZUSD -2
USDSGD 1
NOR25 16
DOGUSD 0
DOTUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUCHF 31K
XAGEUR 6.5K
AUDCAD 2.7K
BNBUSD 255K
BTCUSD 1.1M
ETHUSD 64K
XRPUSD 2.3K
EURUSD -872
GBPUSD 766
XAUUSD 6.4K
AUDUSD 603
XAGUSD 780
NZDUSD 333
AUDNZD 422
EURCHF 234
USDJPY 340
EURGBP 183
USDCHF 212
NZDCAD 162
XTZUSD -3.4K
USDSGD 190
NOR25 3.7K
DOGUSD 329
DOTUSD 129
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.44 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +237.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 592
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 54
ICMarketsSC-Live05
0.82 × 130
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live18
0.91 × 208
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.94 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2241
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 660
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 5093
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
97 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 02:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.12 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
