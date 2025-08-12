SegnaliSezioni
Tan Phan Ngoc

STAFE1

Tan Phan Ngoc
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 65%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
258
Profit Trade:
225 (87.20%)
Loss Trade:
33 (12.79%)
Best Trade:
27.44 USD
Worst Trade:
-22.84 USD
Profitto lordo:
978.86 USD (1 831 686 pips)
Perdita lorda:
-192.01 USD (382 455 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (237.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.69 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.63%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
27.95
Long Trade:
222 (86.05%)
Short Trade:
36 (13.95%)
Fattore di profitto:
5.10
Profitto previsto:
3.05 USD
Profitto medio:
4.35 USD
Perdita media:
-5.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-25.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.31 USD (2)
Crescita mensile:
25.81%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.57 USD
Massimale:
28.15 USD (2.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.73% (28.15 USD)
Per equità:
24.05% (520.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUCHF 40
XAGEUR 36
AUDCAD 29
BNBUSD 23
BTCUSD 20
ETHUSD 20
XRPUSD 14
EURUSD 11
GBPUSD 10
XAUUSD 9
AUDUSD 7
XAGUSD 7
NZDUSD 5
AUDNZD 4
EURCHF 3
USDJPY 3
EURGBP 3
USDCHF 3
NZDCAD 3
XTZUSD 2
USDSGD 2
NOR25 2
DOGUSD 1
DOTUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUCHF 384
XAGEUR 73
AUDCAD 18
BNBUSD 56
BTCUSD 89
ETHUSD 67
XRPUSD 13
EURUSD -27
GBPUSD 7
XAUUSD 62
AUDUSD 6
XAGUSD 5
NZDUSD 4
AUDNZD 2
EURCHF 3
USDJPY 2
EURGBP 2
USDCHF 2
NZDCAD 1
XTZUSD -2
USDSGD 1
NOR25 16
DOGUSD 0
DOTUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUCHF 31K
XAGEUR 6.5K
AUDCAD 2.7K
BNBUSD 255K
BTCUSD 1.1M
ETHUSD 64K
XRPUSD 2.3K
EURUSD -872
GBPUSD 766
XAUUSD 6.4K
AUDUSD 603
XAGUSD 780
NZDUSD 333
AUDNZD 422
EURCHF 234
USDJPY 340
EURGBP 183
USDCHF 212
NZDCAD 162
XTZUSD -3.4K
USDSGD 190
NOR25 3.7K
DOGUSD 329
DOTUSD 129
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.44 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +237.69 USD
Massima perdita consecutiva: -25.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 592
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 54
ICMarketsSC-Live05
0.82 × 130
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live18
0.91 × 208
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.94 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2241
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 660
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 5093
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
97 più
Non ci sono recensioni
2025.09.08 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 02:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.12 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
