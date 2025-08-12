- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
258
Profit Trade:
225 (87.20%)
Loss Trade:
33 (12.79%)
Best Trade:
27.44 USD
Worst Trade:
-22.84 USD
Profitto lordo:
978.86 USD (1 831 686 pips)
Perdita lorda:
-192.01 USD (382 455 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (237.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.69 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.63%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
27.95
Long Trade:
222 (86.05%)
Short Trade:
36 (13.95%)
Fattore di profitto:
5.10
Profitto previsto:
3.05 USD
Profitto medio:
4.35 USD
Perdita media:
-5.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-25.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.31 USD (2)
Crescita mensile:
25.81%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.57 USD
Massimale:
28.15 USD (2.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.73% (28.15 USD)
Per equità:
24.05% (520.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUCHF
|40
|XAGEUR
|36
|AUDCAD
|29
|BNBUSD
|23
|BTCUSD
|20
|ETHUSD
|20
|XRPUSD
|14
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|10
|XAUUSD
|9
|AUDUSD
|7
|XAGUSD
|7
|NZDUSD
|5
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|3
|USDJPY
|3
|EURGBP
|3
|USDCHF
|3
|NZDCAD
|3
|XTZUSD
|2
|USDSGD
|2
|NOR25
|2
|DOGUSD
|1
|DOTUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUCHF
|384
|XAGEUR
|73
|AUDCAD
|18
|BNBUSD
|56
|BTCUSD
|89
|ETHUSD
|67
|XRPUSD
|13
|EURUSD
|-27
|GBPUSD
|7
|XAUUSD
|62
|AUDUSD
|6
|XAGUSD
|5
|NZDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|3
|USDJPY
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|NZDCAD
|1
|XTZUSD
|-2
|USDSGD
|1
|NOR25
|16
|DOGUSD
|0
|DOTUSD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUCHF
|31K
|XAGEUR
|6.5K
|AUDCAD
|2.7K
|BNBUSD
|255K
|BTCUSD
|1.1M
|ETHUSD
|64K
|XRPUSD
|2.3K
|EURUSD
|-872
|GBPUSD
|766
|XAUUSD
|6.4K
|AUDUSD
|603
|XAGUSD
|780
|NZDUSD
|333
|AUDNZD
|422
|EURCHF
|234
|USDJPY
|340
|EURGBP
|183
|USDCHF
|212
|NZDCAD
|162
|XTZUSD
|-3.4K
|USDSGD
|190
|NOR25
|3.7K
|DOGUSD
|329
|DOTUSD
|129
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.44 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +237.69 USD
Massima perdita consecutiva: -25.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 592
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
|0.76 × 54
ICMarketsSC-Live05
|0.82 × 130
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
ICMarketsSC-Live18
|0.91 × 208
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.94 × 17
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2241
Exness-Real17
|1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 660
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 5093
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
