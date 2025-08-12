SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STAFE1
Tan Phan Ngoc

STAFE1

Tan Phan Ngoc
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 63%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
248
Bénéfice trades:
216 (87.09%)
Perte trades:
32 (12.90%)
Meilleure transaction:
27.44 USD
Pire transaction:
-22.84 USD
Bénéfice brut:
945.42 USD (1 795 921 pips)
Perte brute:
-188.30 USD (366 056 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (237.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
237.69 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.51
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.63%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
26.90
Longs trades:
212 (85.48%)
Courts trades:
36 (14.52%)
Facteur de profit:
5.02
Rendement attendu:
3.05 USD
Bénéfice moyen:
4.38 USD
Perte moyenne:
-5.88 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-25.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.31 USD (2)
Croissance mensuelle:
24.12%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.57 USD
Maximal:
28.15 USD (2.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.73% (28.15 USD)
Par fonds propres:
24.05% (520.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUCHF 39
XAGEUR 30
AUDCAD 28
BNBUSD 21
BTCUSD 20
ETHUSD 20
XRPUSD 14
EURUSD 11
GBPUSD 10
XAUUSD 9
AUDUSD 7
XAGUSD 7
NZDUSD 5
AUDNZD 4
EURCHF 3
USDJPY 3
EURGBP 3
USDCHF 3
NZDCAD 3
XTZUSD 2
USDSGD 2
NOR25 2
DOGUSD 1
DOTUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUCHF 374
XAGEUR 61
AUDCAD 17
BNBUSD 50
BTCUSD 89
ETHUSD 67
XRPUSD 13
EURUSD -27
GBPUSD 7
XAUUSD 62
AUDUSD 6
XAGUSD 5
NZDUSD 4
AUDNZD 2
EURCHF 3
USDJPY 2
EURGBP 2
USDCHF 2
NZDCAD 1
XTZUSD -2
USDSGD 1
NOR25 16
DOGUSD 0
DOTUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUCHF 30K
XAGEUR 5.4K
AUDCAD 2.5K
BNBUSD 237K
BTCUSD 1.1M
ETHUSD 64K
XRPUSD 2.3K
EURUSD -872
GBPUSD 766
XAUUSD 6.4K
AUDUSD 603
XAGUSD 780
NZDUSD 333
AUDNZD 422
EURCHF 234
USDJPY 340
EURGBP 183
USDCHF 212
NZDCAD 162
XTZUSD -3.4K
USDSGD 190
NOR25 3.7K
DOGUSD 329
DOTUSD 129
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.44 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +237.69 USD
Perte consécutive maximale: -25.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 130
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 592
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 54
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live18
0.91 × 208
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.94 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2241
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 660
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 5093
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
97 plus...
Aucun avis
2025.09.08 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 02:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.12 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
