Park Donghyeon

POLAR

Park Donghyeon
0 inceleme
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -9%
Innohedge-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
567
Kârla kapanan işlemler:
374 (65.96%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (34.04%)
En iyi işlem:
229.47 USD
En kötü işlem:
-303.30 USD
Brüt kâr:
5 554.43 USD (612 118 pips)
Brüt zarar:
-6 432.66 USD (155 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (110.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
420.31 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
248 (43.74%)
Satış işlemleri:
319 (56.26%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.55 USD
Ortalama kâr:
14.85 USD
Ortalama zarar:
-33.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 182.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 182.16 USD (15)
Aylık büyüme:
1.52%
Yıllık tahmin:
19.84%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 945.28 USD
Maksimum:
3 532.36 USD (30.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.49% (3 532.36 USD)
Varlığa göre:
8.93% (812.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 131
EURAUD 105
USDCAD 82
EURNZD 73
EURUSD 36
AUDUSD 27
AUDCAD 23
NZDCAD 23
USDCHF 20
CADCHF 15
EURCHF 12
AUDCHF 9
AUDNZD 4
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 1.1K
EURAUD -901
USDCAD 430
EURNZD -1K
EURUSD -541
AUDUSD -31
AUDCAD 86
NZDCAD 108
USDCHF 94
CADCHF 91
EURCHF 84
AUDCHF -152
AUDNZD 12
EURGBP 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 16K
EURAUD -14K
USDCAD 8.7K
EURNZD -20K
EURUSD -5K
AUDUSD -2.8K
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 1.8K
USDCHF 925
CADCHF 1.7K
EURCHF 1.9K
AUDCHF -2.2K
AUDNZD 1.1K
EURGBP 155
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +229.47 USD
En kötü işlem: -303 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +110.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 182.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Innohedge-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
