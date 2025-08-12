SegnaliSezioni
Park Donghyeon

POLAR

Park Donghyeon
0 recensioni
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -9%
Innohedge-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
567
Profit Trade:
374 (65.96%)
Loss Trade:
193 (34.04%)
Best Trade:
229.47 USD
Worst Trade:
-303.30 USD
Profitto lordo:
5 554.43 USD (612 118 pips)
Perdita lorda:
-6 432.66 USD (155 475 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (110.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
420.31 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
248 (43.74%)
Short Trade:
319 (56.26%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.55 USD
Profitto medio:
14.85 USD
Perdita media:
-33.33 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 182.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 182.16 USD (15)
Crescita mensile:
1.52%
Previsione annuale:
19.84%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 945.28 USD
Massimale:
3 532.36 USD (30.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.49% (3 532.36 USD)
Per equità:
8.93% (812.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 131
EURAUD 105
USDCAD 82
EURNZD 73
EURUSD 36
AUDUSD 27
AUDCAD 23
NZDCAD 23
USDCHF 20
CADCHF 15
EURCHF 12
AUDCHF 9
AUDNZD 4
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 1.1K
EURAUD -901
USDCAD 430
EURNZD -1K
EURUSD -541
AUDUSD -31
AUDCAD 86
NZDCAD 108
USDCHF 94
CADCHF 91
EURCHF 84
AUDCHF -152
AUDNZD 12
EURGBP 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 16K
EURAUD -14K
USDCAD 8.7K
EURNZD -20K
EURUSD -5K
AUDUSD -2.8K
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 1.8K
USDCHF 925
CADCHF 1.7K
EURCHF 1.9K
AUDCHF -2.2K
AUDNZD 1.1K
EURGBP 155
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +229.47 USD
Worst Trade: -303 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +110.97 USD
Massima perdita consecutiva: -2 182.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Innohedge-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

