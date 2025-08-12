SignauxSections
Park Donghyeon

POLAR

Park Donghyeon
0 avis
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -9%
Innohedge-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
567
Bénéfice trades:
374 (65.96%)
Perte trades:
193 (34.04%)
Meilleure transaction:
229.47 USD
Pire transaction:
-303.30 USD
Bénéfice brut:
5 554.43 USD (612 118 pips)
Perte brute:
-6 432.66 USD (155 475 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (110.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
420.31 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.10%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
248 (43.74%)
Courts trades:
319 (56.26%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-1.55 USD
Bénéfice moyen:
14.85 USD
Perte moyenne:
-33.33 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-2 182.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 182.16 USD (15)
Croissance mensuelle:
1.52%
Prévision annuelle:
19.84%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 945.28 USD
Maximal:
3 532.36 USD (30.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.49% (3 532.36 USD)
Par fonds propres:
8.93% (812.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 131
EURAUD 105
USDCAD 82
EURNZD 73
EURUSD 36
AUDUSD 27
AUDCAD 23
NZDCAD 23
USDCHF 20
CADCHF 15
EURCHF 12
AUDCHF 9
AUDNZD 4
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 1.1K
EURAUD -901
USDCAD 430
EURNZD -1K
EURUSD -541
AUDUSD -31
AUDCAD 86
NZDCAD 108
USDCHF 94
CADCHF 91
EURCHF 84
AUDCHF -152
AUDNZD 12
EURGBP 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 16K
EURAUD -14K
USDCAD 8.7K
EURNZD -20K
EURUSD -5K
AUDUSD -2.8K
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 1.8K
USDCHF 925
CADCHF 1.7K
EURCHF 1.9K
AUDCHF -2.2K
AUDNZD 1.1K
EURGBP 155
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +229.47 USD
Pire transaction: -303 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +110.97 USD
Perte consécutive maximale: -2 182.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Innohedge-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
