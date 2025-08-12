SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / POLAR 3Pair
Park Donghyeon

POLAR 3Pair

Park Donghyeon
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 16%
Innohedge-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
73 (73.73%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (26.26%)
En iyi işlem:
37.89 USD
En kötü işlem:
-12.26 USD
Brüt kâr:
259.55 USD (23 168 pips)
Brüt zarar:
-95.69 USD (10 595 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (73.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.01 USD (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
48.57%
Maks. mevduat yükü:
4.10%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.64
Alış işlemleri:
32 (32.32%)
Satış işlemleri:
67 (67.68%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-44.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.97 USD (5)
Aylık büyüme:
0.94%
Yıllık tahmin:
11.35%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
44.97 USD (4.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.11% (44.97 USD)
Varlığa göre:
2.84% (33.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 64
NZDCAD 30
AUDNZD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 116
NZDCAD 39
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9.4K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.89 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +73.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Innohedge-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 05:50
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 14.05% of days out of the 242 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 05:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.12 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
POLAR 3Pair
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
1.2K
USD
41
98%
99
73%
49%
2.71
1.66
USD
4%
1:100
