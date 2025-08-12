SegnaliSezioni
Park Donghyeon

POLAR 3Pair

Park Donghyeon
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 16%
Innohedge-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
73 (73.73%)
Loss Trade:
26 (26.26%)
Best Trade:
37.89 USD
Worst Trade:
-12.26 USD
Profitto lordo:
259.55 USD (23 168 pips)
Perdita lorda:
-95.69 USD (10 595 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (73.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.01 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
48.57%
Massimo carico di deposito:
4.10%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.64
Long Trade:
32 (32.32%)
Short Trade:
67 (67.68%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-44.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.97 USD (5)
Crescita mensile:
0.94%
Previsione annuale:
11.35%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
44.97 USD (4.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.11% (44.97 USD)
Per equità:
2.84% (33.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 64
NZDCAD 30
AUDNZD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 116
NZDCAD 39
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9.4K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.89 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +73.01 USD
Massima perdita consecutiva: -44.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Innohedge-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 05:50
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 14.05% of days out of the 242 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 05:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.12 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
POLAR 3Pair
30USD al mese
16%
0
0
USD
1.2K
USD
41
98%
99
73%
49%
2.71
1.66
USD
4%
1:100
Copia

