Park Donghyeon

POLAR 3Pair

Park Donghyeon
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
Innohedge-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
73 (73.73%)
Perte trades:
26 (26.26%)
Meilleure transaction:
37.89 USD
Pire transaction:
-12.26 USD
Bénéfice brut:
259.55 USD (23 168 pips)
Perte brute:
-95.69 USD (10 595 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (73.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.01 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
48.57%
Charge de dépôt maximale:
4.10%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.64
Longs trades:
32 (32.32%)
Courts trades:
67 (67.68%)
Facteur de profit:
2.71
Rendement attendu:
1.66 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-3.68 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-44.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.97 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.94%
Prévision annuelle:
11.35%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
44.97 USD (4.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.11% (44.97 USD)
Par fonds propres:
2.84% (33.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 64
NZDCAD 30
AUDNZD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 116
NZDCAD 39
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9.4K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.89 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +73.01 USD
Perte consécutive maximale: -44.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Innohedge-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 05:50
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 14.05% of days out of the 242 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 05:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.12 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
POLAR 3Pair
30 USD par mois
16%
0
0
USD
1.2K
USD
41
98%
99
73%
49%
2.71
1.66
USD
4%
1:100
Copier

