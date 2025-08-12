SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PACIFIC1
Park Donghyeon

PACIFIC1

Park Donghyeon
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 32%
Innohedge-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 188
Kârla kapanan işlemler:
686 (57.74%)
Zararla kapanan işlemler:
502 (42.26%)
En iyi işlem:
230.25 USD
En kötü işlem:
-260.00 USD
Brüt kâr:
24 037.42 USD (614 222 pips)
Brüt zarar:
-20 858.81 USD (514 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (973.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 203.53 USD (20)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
96.63%
Maks. mevduat yükü:
8.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
556 (46.80%)
Satış işlemleri:
632 (53.20%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.68 USD
Ortalama kâr:
35.04 USD
Ortalama zarar:
-41.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-2 011.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 011.56 USD (24)
Aylık büyüme:
3.81%
Yıllık tahmin:
46.50%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 349.48 USD
Maksimum:
3 311.48 USD (28.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.85% (3 311.48 USD)
Varlığa göre:
1.79% (219.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 110
GBPJPY 104
CHFJPY 98
EURUSD 78
GBPAUD 74
EURAUD 74
GBPUSD 72
EURNZD 70
GBPNZD 62
EURCAD 58
EURJPY 54
USDCHF 54
CADJPY 46
GBPCAD 38
USDCAD 32
AUDCAD 22
NZDJPY 20
GBPCHF 20
NZDUSD 18
AUDJPY 14
NZDCAD 14
EURGBP 14
AUDUSD 14
EURCHF 14
AUDNZD 10
AUDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 309
GBPJPY 380
CHFJPY 165
EURUSD -27
GBPAUD 154
EURAUD -585
GBPUSD -1.3K
EURNZD 5
GBPNZD -386
EURCAD -312
EURJPY 591
USDCHF 415
CADJPY 703
GBPCAD 209
USDCAD 1.1K
AUDCAD 52
NZDJPY 248
GBPCHF -282
NZDUSD 541
AUDJPY -7
NZDCAD -102
EURGBP -59
AUDUSD 627
EURCHF 424
AUDNZD 75
AUDCHF 239
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 8.3K
GBPJPY 11K
CHFJPY 6.5K
EURUSD -18
GBPAUD 4.7K
EURAUD -17K
GBPUSD -19K
EURNZD -817
GBPNZD -12K
EURCAD -8.3K
EURJPY 20K
USDCHF 8.8K
CADJPY 22K
GBPCAD 6.6K
USDCAD 28K
AUDCAD 1.4K
NZDJPY 8.5K
GBPCHF -4.2K
NZDUSD 11K
AUDJPY 801
NZDCAD -2.8K
EURGBP -984
AUDUSD 13K
EURCHF 8.1K
AUDNZD 2.7K
AUDCHF 4.0K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +230.25 USD
En kötü işlem: -260 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +973.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 011.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Innohedge-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.83% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PACIFIC1
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
13K
USD
41
97%
1 188
57%
97%
1.15
2.68
USD
29%
1:100
