Park Donghyeon

PACIFIC1

Park Donghyeon
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 32%
Innohedge-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 188
Bénéfice trades:
686 (57.74%)
Perte trades:
502 (42.26%)
Meilleure transaction:
230.25 USD
Pire transaction:
-260.00 USD
Bénéfice brut:
24 037.42 USD (614 222 pips)
Perte brute:
-20 858.81 USD (514 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (973.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 203.53 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
96.63%
Charge de dépôt maximale:
8.28%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
556 (46.80%)
Courts trades:
632 (53.20%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
2.68 USD
Bénéfice moyen:
35.04 USD
Perte moyenne:
-41.55 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-2 011.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 011.56 USD (24)
Croissance mensuelle:
3.83%
Prévision annuelle:
46.50%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 349.48 USD
Maximal:
3 311.48 USD (28.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.85% (3 311.48 USD)
Par fonds propres:
1.79% (219.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 110
GBPJPY 104
CHFJPY 98
EURUSD 78
GBPAUD 74
EURAUD 74
GBPUSD 72
EURNZD 70
GBPNZD 62
EURCAD 58
EURJPY 54
USDCHF 54
CADJPY 46
GBPCAD 38
USDCAD 32
AUDCAD 22
NZDJPY 20
GBPCHF 20
NZDUSD 18
AUDJPY 14
NZDCAD 14
EURGBP 14
AUDUSD 14
EURCHF 14
AUDNZD 10
AUDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 309
GBPJPY 380
CHFJPY 165
EURUSD -27
GBPAUD 154
EURAUD -585
GBPUSD -1.3K
EURNZD 5
GBPNZD -386
EURCAD -312
EURJPY 591
USDCHF 415
CADJPY 703
GBPCAD 209
USDCAD 1.1K
AUDCAD 52
NZDJPY 248
GBPCHF -282
NZDUSD 541
AUDJPY -7
NZDCAD -102
EURGBP -59
AUDUSD 627
EURCHF 424
AUDNZD 75
AUDCHF 239
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 8.3K
GBPJPY 11K
CHFJPY 6.5K
EURUSD -18
GBPAUD 4.7K
EURAUD -17K
GBPUSD -19K
EURNZD -817
GBPNZD -12K
EURCAD -8.3K
EURJPY 20K
USDCHF 8.8K
CADJPY 22K
GBPCAD 6.6K
USDCAD 28K
AUDCAD 1.4K
NZDJPY 8.5K
GBPCHF -4.2K
NZDUSD 11K
AUDJPY 801
NZDCAD -2.8K
EURGBP -984
AUDUSD 13K
EURCHF 8.1K
AUDNZD 2.7K
AUDCHF 4.0K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +230.25 USD
Pire transaction: -260 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +973.80 USD
Perte consécutive maximale: -2 011.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Innohedge-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.83% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
