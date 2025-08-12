SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PACIFIC1
Park Donghyeon

PACIFIC1

Park Donghyeon
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 32%
Innohedge-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 188
Profit Trade:
686 (57.74%)
Loss Trade:
502 (42.26%)
Best Trade:
230.25 USD
Worst Trade:
-260.00 USD
Profitto lordo:
24 037.42 USD (614 222 pips)
Perdita lorda:
-20 858.81 USD (514 457 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (973.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 203.53 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
96.63%
Massimo carico di deposito:
8.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
556 (46.80%)
Short Trade:
632 (53.20%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.68 USD
Profitto medio:
35.04 USD
Perdita media:
-41.55 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-2 011.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 011.56 USD (24)
Crescita mensile:
3.83%
Previsione annuale:
46.50%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 349.48 USD
Massimale:
3 311.48 USD (28.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.85% (3 311.48 USD)
Per equità:
1.79% (219.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 110
GBPJPY 104
CHFJPY 98
EURUSD 78
GBPAUD 74
EURAUD 74
GBPUSD 72
EURNZD 70
GBPNZD 62
EURCAD 58
EURJPY 54
USDCHF 54
CADJPY 46
GBPCAD 38
USDCAD 32
AUDCAD 22
NZDJPY 20
GBPCHF 20
NZDUSD 18
AUDJPY 14
NZDCAD 14
EURGBP 14
AUDUSD 14
EURCHF 14
AUDNZD 10
AUDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 309
GBPJPY 380
CHFJPY 165
EURUSD -27
GBPAUD 154
EURAUD -585
GBPUSD -1.3K
EURNZD 5
GBPNZD -386
EURCAD -312
EURJPY 591
USDCHF 415
CADJPY 703
GBPCAD 209
USDCAD 1.1K
AUDCAD 52
NZDJPY 248
GBPCHF -282
NZDUSD 541
AUDJPY -7
NZDCAD -102
EURGBP -59
AUDUSD 627
EURCHF 424
AUDNZD 75
AUDCHF 239
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 8.3K
GBPJPY 11K
CHFJPY 6.5K
EURUSD -18
GBPAUD 4.7K
EURAUD -17K
GBPUSD -19K
EURNZD -817
GBPNZD -12K
EURCAD -8.3K
EURJPY 20K
USDCHF 8.8K
CADJPY 22K
GBPCAD 6.6K
USDCAD 28K
AUDCAD 1.4K
NZDJPY 8.5K
GBPCHF -4.2K
NZDUSD 11K
AUDJPY 801
NZDCAD -2.8K
EURGBP -984
AUDUSD 13K
EURCHF 8.1K
AUDNZD 2.7K
AUDCHF 4.0K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +230.25 USD
Worst Trade: -260 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +973.80 USD
Massima perdita consecutiva: -2 011.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Innohedge-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.83% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PACIFIC1
30USD al mese
32%
0
0
USD
13K
USD
41
97%
1 188
57%
97%
1.15
2.68
USD
29%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.