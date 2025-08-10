SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Forex Signals
Dzmitry Ashurkevich

Forex Signals

Dzmitry Ashurkevich
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 109 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
FxPro.com-Real07
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
71 (71.71%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (28.28%)
En iyi işlem:
2 628.17 USD
En kötü işlem:
-183.38 USD
Brüt kâr:
19 045.76 USD (24 335 pips)
Brüt zarar:
-1 869.77 USD (6 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (10 415.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 415.59 USD (22)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
89.33%
Maks. mevduat yükü:
2.01%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
28.27
Alış işlemleri:
32 (32.32%)
Satış işlemleri:
67 (67.68%)
Kâr faktörü:
10.19
Beklenen getiri:
173.49 USD
Ortalama kâr:
268.25 USD
Ortalama zarar:
-66.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-607.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-607.57 USD (5)
Aylık büyüme:
3.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
607.57 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (607.30 USD)
Varlığa göre:
4.71% (9 429.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 628.17 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10 415.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -607.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
2.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Slow but steady growth. Preferably for large accounts. From 100% per annum.
İnceleme yok
2025.08.10 16:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex Signals
Ayda 109 USD
8%
0
0
USD
228K
USD
9
98%
99
71%
89%
10.18
173.49
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.