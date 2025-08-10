Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge05 0.00 × 2 ICMarkets-Live15 0.00 × 4 ICMarkets-Live17 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 FxPro.com-Real04 2.50 × 2