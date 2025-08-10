- Crescita
Trade:
99
Profit Trade:
71 (71.71%)
Loss Trade:
28 (28.28%)
Best Trade:
2 628.17 USD
Worst Trade:
-183.38 USD
Profitto lordo:
19 045.76 USD (24 335 pips)
Perdita lorda:
-1 869.77 USD (6 868 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (10 415.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 415.59 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
89.33%
Massimo carico di deposito:
2.01%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
28.27
Long Trade:
32 (32.32%)
Short Trade:
67 (67.68%)
Fattore di profitto:
10.19
Profitto previsto:
173.49 USD
Profitto medio:
268.25 USD
Perdita media:
-66.78 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-607.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-607.57 USD (5)
Crescita mensile:
7.21%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
607.57 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (607.30 USD)
Per equità:
4.71% (9 429.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 628.17 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10 415.59 USD
Massima perdita consecutiva: -607.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|2.50 × 2
Slow but steady growth. Preferably for large accounts. From 100% per annum.
