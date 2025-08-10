Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge05 0.00 × 2 ICMarkets-Live15 0.00 × 4 ICMarkets-Live17 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 FxPro.com-Real04 2.50 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou