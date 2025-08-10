SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Algo 833 2
I-hua Wang

EA Algo 833 2

I-hua Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
320
Kârla kapanan işlemler:
242 (75.62%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (24.38%)
En iyi işlem:
129.63 USD
En kötü işlem:
-39.47 USD
Brüt kâr:
856.93 USD (59 950 pips)
Brüt zarar:
-503.52 USD (37 607 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (121.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.63 USD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
73.40%
Maks. mevduat yükü:
20.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
113 (35.31%)
Satış işlemleri:
207 (64.69%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-6.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-186.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-186.59 USD (16)
Aylık büyüme:
8.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
249.47 USD (7.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.58% (249.47 USD)
Varlığa göre:
35.08% (1 106.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 56
GBPCAD 35
AUDNZD 29
NZDUSD 29
NZDCHF 18
NZDJPY 17
AUDUSD 17
USDCHF 17
USDJPY 14
NZDCAD 13
EURGBP 11
EURNZD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 8
EURUSD 7
AUDCHF 5
GBPJPY 5
AUDJPY 4
EURAUD 4
CADJPY 3
CHFJPY 2
GBPNZD 2
GBPAUD 2
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 38
GBPCAD -115
AUDNZD 26
NZDUSD 31
NZDCHF 24
NZDJPY 38
AUDUSD 23
USDCHF 50
USDJPY 35
NZDCAD 21
EURGBP 32
EURNZD 27
GBPUSD 12
GBPCHF 19
EURUSD 27
AUDCHF 6
GBPJPY 7
AUDJPY 6
EURAUD 16
CADJPY 6
CHFJPY 8
GBPNZD 8
GBPAUD 4
EURJPY 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -1.4K
GBPCAD -17K
AUDNZD 1.2K
NZDUSD 2.2K
NZDCHF -767
NZDJPY 4K
AUDUSD 1.9K
USDCHF 3.8K
USDJPY 4.9K
NZDCAD 2.9K
EURGBP 2.4K
EURNZD 4.6K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF 559
EURUSD 2.7K
AUDCHF 511
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 924
EURAUD 2.5K
CADJPY 892
CHFJPY 1.3K
GBPNZD 1.4K
GBPAUD 633
EURJPY 375
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.63 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +121.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.69 × 125
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
EA Algo
İnceleme yok
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Algo 833 2
Ayda 500 USD
12%
0
0
USD
6.4K
USD
9
100%
320
75%
73%
1.70
1.10
USD
35%
1:500
Kopyala

