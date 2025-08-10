SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA Algo 833 2
I-hua Wang

EA Algo 833 2

I-hua Wang
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
315
Bénéfice trades:
238 (75.55%)
Perte trades:
77 (24.44%)
Meilleure transaction:
129.63 USD
Pire transaction:
-39.47 USD
Bénéfice brut:
841.25 USD (58 455 pips)
Perte brute:
-500.38 USD (37 156 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (121.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
129.63 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
73.40%
Charge de dépôt maximale:
20.76%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
122
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
111 (35.24%)
Courts trades:
204 (64.76%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
3.53 USD
Perte moyenne:
-6.50 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-186.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-186.59 USD (16)
Croissance mensuelle:
7.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
249.47 USD (7.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.58% (249.47 USD)
Par fonds propres:
35.08% (1 106.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 56
GBPCAD 35
AUDNZD 29
NZDUSD 29
NZDCHF 18
NZDJPY 17
AUDUSD 17
USDCHF 17
NZDCAD 13
USDJPY 11
EURGBP 11
EURNZD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 8
EURUSD 5
AUDCHF 5
GBPJPY 5
AUDJPY 4
EURAUD 4
CADJPY 3
CHFJPY 2
GBPNZD 2
GBPAUD 2
EURJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 38
GBPCAD -115
AUDNZD 26
NZDUSD 31
NZDCHF 24
NZDJPY 38
AUDUSD 23
USDCHF 50
NZDCAD 21
USDJPY 31
EURGBP 32
EURNZD 27
GBPUSD 12
GBPCHF 19
EURUSD 19
AUDCHF 6
GBPJPY 7
AUDJPY 6
EURAUD 16
CADJPY 6
CHFJPY 8
GBPNZD 8
GBPAUD 4
EURJPY 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -1.4K
GBPCAD -17K
AUDNZD 1.2K
NZDUSD 2.2K
NZDCHF -767
NZDJPY 4K
AUDUSD 1.9K
USDCHF 3.8K
NZDCAD 2.9K
USDJPY 4.7K
EURGBP 2.4K
EURNZD 4.6K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF 559
EURUSD 1.9K
AUDCHF 511
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 924
EURAUD 2.5K
CADJPY 892
CHFJPY 1.3K
GBPNZD 1.4K
GBPAUD 633
EURJPY 375
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.63 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +121.32 USD
Perte consécutive maximale: -186.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.69 × 125
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
EA Algo
Aucun avis
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.