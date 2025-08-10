SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Algo 833 2
I-hua Wang

EA Algo 833 2

I-hua Wang
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 12%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
242 (75.62%)
Loss Trade:
78 (24.38%)
Best Trade:
129.63 USD
Worst Trade:
-39.47 USD
Profitto lordo:
856.93 USD (59 950 pips)
Perdita lorda:
-503.52 USD (37 607 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (121.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.63 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
73.40%
Massimo carico di deposito:
20.76%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
113 (35.31%)
Short Trade:
207 (64.69%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-186.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.59 USD (16)
Crescita mensile:
8.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
249.47 USD (7.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.58% (249.47 USD)
Per equità:
35.08% (1 106.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 56
GBPCAD 35
AUDNZD 29
NZDUSD 29
NZDCHF 18
NZDJPY 17
AUDUSD 17
USDCHF 17
USDJPY 14
NZDCAD 13
EURGBP 11
EURNZD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 8
EURUSD 7
AUDCHF 5
GBPJPY 5
AUDJPY 4
EURAUD 4
CADJPY 3
CHFJPY 2
GBPNZD 2
GBPAUD 2
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 38
GBPCAD -115
AUDNZD 26
NZDUSD 31
NZDCHF 24
NZDJPY 38
AUDUSD 23
USDCHF 50
USDJPY 35
NZDCAD 21
EURGBP 32
EURNZD 27
GBPUSD 12
GBPCHF 19
EURUSD 27
AUDCHF 6
GBPJPY 7
AUDJPY 6
EURAUD 16
CADJPY 6
CHFJPY 8
GBPNZD 8
GBPAUD 4
EURJPY 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -1.4K
GBPCAD -17K
AUDNZD 1.2K
NZDUSD 2.2K
NZDCHF -767
NZDJPY 4K
AUDUSD 1.9K
USDCHF 3.8K
USDJPY 4.9K
NZDCAD 2.9K
EURGBP 2.4K
EURNZD 4.6K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF 559
EURUSD 2.7K
AUDCHF 511
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 924
EURAUD 2.5K
CADJPY 892
CHFJPY 1.3K
GBPNZD 1.4K
GBPAUD 633
EURJPY 375
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.63 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +121.32 USD
Massima perdita consecutiva: -186.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.69 × 125
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
EA Algo
Non ci sono recensioni
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Algo 833 2
500USD al mese
12%
0
0
USD
6.4K
USD
9
100%
320
75%
73%
1.70
1.10
USD
35%
1:500
