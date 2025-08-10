- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
242 (75.62%)
Loss Trade:
78 (24.38%)
Best Trade:
129.63 USD
Worst Trade:
-39.47 USD
Profitto lordo:
856.93 USD (59 950 pips)
Perdita lorda:
-503.52 USD (37 607 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (121.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.63 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
73.40%
Massimo carico di deposito:
20.76%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
113 (35.31%)
Short Trade:
207 (64.69%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-186.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.59 USD (16)
Crescita mensile:
8.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
249.47 USD (7.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.58% (249.47 USD)
Per equità:
35.08% (1 106.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|56
|GBPCAD
|35
|AUDNZD
|29
|NZDUSD
|29
|NZDCHF
|18
|NZDJPY
|17
|AUDUSD
|17
|USDCHF
|17
|USDJPY
|14
|NZDCAD
|13
|EURGBP
|11
|EURNZD
|11
|GBPUSD
|10
|GBPCHF
|8
|EURUSD
|7
|AUDCHF
|5
|GBPJPY
|5
|AUDJPY
|4
|EURAUD
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPNZD
|2
|GBPAUD
|2
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|38
|GBPCAD
|-115
|AUDNZD
|26
|NZDUSD
|31
|NZDCHF
|24
|NZDJPY
|38
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|50
|USDJPY
|35
|NZDCAD
|21
|EURGBP
|32
|EURNZD
|27
|GBPUSD
|12
|GBPCHF
|19
|EURUSD
|27
|AUDCHF
|6
|GBPJPY
|7
|AUDJPY
|6
|EURAUD
|16
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|8
|GBPNZD
|8
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-1.4K
|GBPCAD
|-17K
|AUDNZD
|1.2K
|NZDUSD
|2.2K
|NZDCHF
|-767
|NZDJPY
|4K
|AUDUSD
|1.9K
|USDCHF
|3.8K
|USDJPY
|4.9K
|NZDCAD
|2.9K
|EURGBP
|2.4K
|EURNZD
|4.6K
|GBPUSD
|1.2K
|GBPCHF
|559
|EURUSD
|2.7K
|AUDCHF
|511
|GBPJPY
|1.4K
|AUDJPY
|924
|EURAUD
|2.5K
|CADJPY
|892
|CHFJPY
|1.3K
|GBPNZD
|1.4K
|GBPAUD
|633
|EURJPY
|375
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.63 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +121.32 USD
Massima perdita consecutiva: -186.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 30
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.69 × 125
|
VantageInternational-Live 9
|1.81 × 16
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
EA Algo
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
12%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
9
100%
320
75%
73%
1.70
1.10
USD
USD
35%
1:500