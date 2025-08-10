- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45 427
Kârla kapanan işlemler:
32 887 (72.39%)
Zararla kapanan işlemler:
12 540 (27.60%)
En iyi işlem:
35 658.96 USD
En kötü işlem:
-54 564.40 USD
Brüt kâr:
518 513.35 USD (7 805 397 pips)
Brüt zarar:
-480 877.00 USD (6 854 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
211 (1 405.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 658.96 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.59%
Maks. mevduat yükü:
15.23%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
40 390 (88.91%)
Satış işlemleri:
5 037 (11.09%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
15.77 USD
Ortalama zarar:
-38.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
143 (-7 763.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54 564.40 USD (1)
Aylık büyüme:
-6.97%
Yıllık tahmin:
-84.54%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37 220.83 USD
Maksimum:
81 779.04 USD (109.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.52% (81 779.04 USD)
Varlığa göre:
69.99% (38 885.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|43368
|AUDCADf
|558
|NZDCADf
|531
|AUDNZDf
|278
|EURGBPf
|138
|EURCHFf
|120
|GBPCHFf
|79
|EURUSDf
|76
|USDCADf
|59
|GBPAUDf
|51
|GBPUSDf
|35
|GBPCADf
|34
|BTCUSD_m
|33
|EURNZDf
|16
|CHFJPYf
|11
|USDJPYf
|10
|USDCHFf
|9
|AUDUSDf
|7
|NZDUSDf
|5
|EURCADf
|3
|EURAUDf
|3
|EURJPYf
|1
|GBPJPYf
|1
|AUDJPYf
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDf
|5.3K
|AUDCADf
|4.5K
|NZDCADf
|1.6K
|AUDNZDf
|1.7K
|EURGBPf
|4.4K
|EURCHFf
|3.2K
|GBPCHFf
|2.2K
|EURUSDf
|1K
|USDCADf
|475
|GBPAUDf
|5.6K
|GBPUSDf
|-679
|GBPCADf
|8.7K
|BTCUSD_m
|1.6K
|EURNZDf
|515
|CHFJPYf
|2.2K
|USDJPYf
|-79
|USDCHFf
|-200
|AUDUSDf
|-2.2K
|NZDUSDf
|-1.2K
|EURCADf
|101
|EURAUDf
|-474
|EURJPYf
|394
|GBPJPYf
|133
|AUDJPYf
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDf
|953K
|AUDCADf
|1.6K
|NZDCADf
|-788
|AUDNZDf
|-6.2K
|EURGBPf
|4.2K
|EURCHFf
|2.6K
|GBPCHFf
|1.6K
|EURUSDf
|1.9K
|USDCADf
|489
|GBPAUDf
|1.4K
|GBPUSDf
|-1.6K
|GBPCADf
|507
|BTCUSD_m
|43K
|EURNZDf
|752
|CHFJPYf
|8.1K
|USDJPYf
|-1.7K
|USDCHFf
|-876
|AUDUSDf
|-436
|NZDUSDf
|-962
|EURCADf
|303
|EURAUDf
|-2K
|EURJPYf
|1.8K
|GBPJPYf
|400
|AUDJPYf
|-1.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35 658.96 USD
En kötü işlem: -54 564 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 405.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 763.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- Tài khoản tín hiệu được giao dịch bằng EA 100%
- Lợi nhuận từ 10%/tháng
Bất kỳ EA nào cũng cần ít nhất 3 tháng để thu thập số liệu thống kê đánh giá hệ thống. Hãy kiên nhẫn.
- Lợi nhuận từ 10%/tháng
Bất kỳ EA nào cũng cần ít nhất 3 tháng để thu thập số liệu thống kê đánh giá hệ thống. Hãy kiên nhẫn.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
266%
0
0
USD
USD
57K
USD
USD
99
99%
45 427
72%
99%
1.07
0.83
USD
USD
77%
1:500