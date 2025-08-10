SinyallerBölümler
Tung Mai Thanh

King Gold Scalping

Tung Mai Thanh
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 266%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45 427
Kârla kapanan işlemler:
32 887 (72.39%)
Zararla kapanan işlemler:
12 540 (27.60%)
En iyi işlem:
35 658.96 USD
En kötü işlem:
-54 564.40 USD
Brüt kâr:
518 513.35 USD (7 805 397 pips)
Brüt zarar:
-480 877.00 USD (6 854 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
211 (1 405.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 658.96 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.59%
Maks. mevduat yükü:
15.23%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
40 390 (88.91%)
Satış işlemleri:
5 037 (11.09%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
15.77 USD
Ortalama zarar:
-38.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
143 (-7 763.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54 564.40 USD (1)
Aylık büyüme:
-6.97%
Yıllık tahmin:
-84.54%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37 220.83 USD
Maksimum:
81 779.04 USD (109.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.52% (81 779.04 USD)
Varlığa göre:
69.99% (38 885.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDf 43368
AUDCADf 558
NZDCADf 531
AUDNZDf 278
EURGBPf 138
EURCHFf 120
GBPCHFf 79
EURUSDf 76
USDCADf 59
GBPAUDf 51
GBPUSDf 35
GBPCADf 34
BTCUSD_m 33
EURNZDf 16
CHFJPYf 11
USDJPYf 10
USDCHFf 9
AUDUSDf 7
NZDUSDf 5
EURCADf 3
EURAUDf 3
EURJPYf 1
GBPJPYf 1
AUDJPYf 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDf 5.3K
AUDCADf 4.5K
NZDCADf 1.6K
AUDNZDf 1.7K
EURGBPf 4.4K
EURCHFf 3.2K
GBPCHFf 2.2K
EURUSDf 1K
USDCADf 475
GBPAUDf 5.6K
GBPUSDf -679
GBPCADf 8.7K
BTCUSD_m 1.6K
EURNZDf 515
CHFJPYf 2.2K
USDJPYf -79
USDCHFf -200
AUDUSDf -2.2K
NZDUSDf -1.2K
EURCADf 101
EURAUDf -474
EURJPYf 394
GBPJPYf 133
AUDJPYf -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDf 953K
AUDCADf 1.6K
NZDCADf -788
AUDNZDf -6.2K
EURGBPf 4.2K
EURCHFf 2.6K
GBPCHFf 1.6K
EURUSDf 1.9K
USDCADf 489
GBPAUDf 1.4K
GBPUSDf -1.6K
GBPCADf 507
BTCUSD_m 43K
EURNZDf 752
CHFJPYf 8.1K
USDJPYf -1.7K
USDCHFf -876
AUDUSDf -436
NZDUSDf -962
EURCADf 303
EURAUDf -2K
EURJPYf 1.8K
GBPJPYf 400
AUDJPYf -1.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35 658.96 USD
En kötü işlem: -54 564 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 405.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 763.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

- Tài khoản tín hiệu được giao dịch bằng EA 100%
- Lợi nhuận từ 10%/tháng

Bất kỳ EA nào cũng cần ít nhất 3 tháng để thu thập số liệu thống kê đánh giá hệ thống. Hãy kiên nhẫn.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
King Gold Scalping
Ayda 30 USD
266%
0
0
USD
57K
USD
99
99%
45 427
72%
99%
1.07
0.83
USD
77%
1:500
