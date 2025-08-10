SignauxSections
Tung Mai Thanh

King Gold Scalping

Tung Mai Thanh
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 266%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45 429
Bénéfice trades:
32 889 (72.39%)
Perte trades:
12 540 (27.60%)
Meilleure transaction:
35 658.96 USD
Pire transaction:
-54 564.40 USD
Bénéfice brut:
518 521.93 USD (7 805 683 pips)
Perte brute:
-480 877.00 USD (6 854 247 pips)
Gains consécutifs maximales:
211 (1 405.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35 658.96 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
98.59%
Charge de dépôt maximale:
15.23%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
40 392 (88.91%)
Courts trades:
5 037 (11.09%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
15.77 USD
Perte moyenne:
-38.35 USD
Pertes consécutives maximales:
143 (-7 763.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-54 564.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
-6.95%
Prévision annuelle:
-84.37%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37 220.83 USD
Maximal:
81 779.04 USD (109.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.52% (81 779.04 USD)
Par fonds propres:
69.99% (38 885.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDf 43370
AUDCADf 558
NZDCADf 531
AUDNZDf 278
EURGBPf 138
EURCHFf 120
GBPCHFf 79
EURUSDf 76
USDCADf 59
GBPAUDf 51
GBPUSDf 35
GBPCADf 34
BTCUSD_m 33
EURNZDf 16
CHFJPYf 11
USDJPYf 10
USDCHFf 9
AUDUSDf 7
NZDUSDf 5
EURCADf 3
EURAUDf 3
EURJPYf 1
GBPJPYf 1
AUDJPYf 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDf 5.3K
AUDCADf 4.5K
NZDCADf 1.6K
AUDNZDf 1.7K
EURGBPf 4.4K
EURCHFf 3.2K
GBPCHFf 2.2K
EURUSDf 1K
USDCADf 475
GBPAUDf 5.6K
GBPUSDf -679
GBPCADf 8.7K
BTCUSD_m 1.6K
EURNZDf 515
CHFJPYf 2.2K
USDJPYf -79
USDCHFf -200
AUDUSDf -2.2K
NZDUSDf -1.2K
EURCADf 101
EURAUDf -474
EURJPYf 394
GBPJPYf 133
AUDJPYf -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDf 953K
AUDCADf 1.6K
NZDCADf -788
AUDNZDf -6.2K
EURGBPf 4.2K
EURCHFf 2.6K
GBPCHFf 1.6K
EURUSDf 1.9K
USDCADf 489
GBPAUDf 1.4K
GBPUSDf -1.6K
GBPCADf 507
BTCUSD_m 43K
EURNZDf 752
CHFJPYf 8.1K
USDJPYf -1.7K
USDCHFf -876
AUDUSDf -436
NZDUSDf -962
EURCADf 303
EURAUDf -2K
EURJPYf 1.8K
GBPJPYf 400
AUDJPYf -1.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35 658.96 USD
Pire transaction: -54 564 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 405.65 USD
Perte consécutive maximale: -7 763.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

- Tài khoản tín hiệu được giao dịch bằng EA 100%
- Lợi nhuận từ 10%/tháng

Bất kỳ EA nào cũng cần ít nhất 3 tháng để thu thập số liệu thống kê đánh giá hệ thống. Hãy kiên nhẫn.
Aucun avis
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 00:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 09:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 05:31
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 2.74% of days out of 584 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 05:31
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
King Gold Scalping
30 USD par mois
266%
0
0
USD
57K
USD
99
99%
45 429
72%
99%
1.07
0.83
USD
77%
1:500
