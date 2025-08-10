- Croissance
Trades:
45 429
Bénéfice trades:
32 889 (72.39%)
Perte trades:
12 540 (27.60%)
Meilleure transaction:
35 658.96 USD
Pire transaction:
-54 564.40 USD
Bénéfice brut:
518 521.93 USD (7 805 683 pips)
Perte brute:
-480 877.00 USD (6 854 247 pips)
Gains consécutifs maximales:
211 (1 405.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35 658.96 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
98.59%
Charge de dépôt maximale:
15.23%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
40 392 (88.91%)
Courts trades:
5 037 (11.09%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
15.77 USD
Perte moyenne:
-38.35 USD
Pertes consécutives maximales:
143 (-7 763.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-54 564.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
-6.95%
Prévision annuelle:
-84.37%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37 220.83 USD
Maximal:
81 779.04 USD (109.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.52% (81 779.04 USD)
Par fonds propres:
69.99% (38 885.58 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|43370
|AUDCADf
|558
|NZDCADf
|531
|AUDNZDf
|278
|EURGBPf
|138
|EURCHFf
|120
|GBPCHFf
|79
|EURUSDf
|76
|USDCADf
|59
|GBPAUDf
|51
|GBPUSDf
|35
|GBPCADf
|34
|BTCUSD_m
|33
|EURNZDf
|16
|CHFJPYf
|11
|USDJPYf
|10
|USDCHFf
|9
|AUDUSDf
|7
|NZDUSDf
|5
|EURCADf
|3
|EURAUDf
|3
|EURJPYf
|1
|GBPJPYf
|1
|AUDJPYf
|1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDf
|5.3K
|AUDCADf
|4.5K
|NZDCADf
|1.6K
|AUDNZDf
|1.7K
|EURGBPf
|4.4K
|EURCHFf
|3.2K
|GBPCHFf
|2.2K
|EURUSDf
|1K
|USDCADf
|475
|GBPAUDf
|5.6K
|GBPUSDf
|-679
|GBPCADf
|8.7K
|BTCUSD_m
|1.6K
|EURNZDf
|515
|CHFJPYf
|2.2K
|USDJPYf
|-79
|USDCHFf
|-200
|AUDUSDf
|-2.2K
|NZDUSDf
|-1.2K
|EURCADf
|101
|EURAUDf
|-474
|EURJPYf
|394
|GBPJPYf
|133
|AUDJPYf
|-1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDf
|953K
|AUDCADf
|1.6K
|NZDCADf
|-788
|AUDNZDf
|-6.2K
|EURGBPf
|4.2K
|EURCHFf
|2.6K
|GBPCHFf
|1.6K
|EURUSDf
|1.9K
|USDCADf
|489
|GBPAUDf
|1.4K
|GBPUSDf
|-1.6K
|GBPCADf
|507
|BTCUSD_m
|43K
|EURNZDf
|752
|CHFJPYf
|8.1K
|USDJPYf
|-1.7K
|USDCHFf
|-876
|AUDUSDf
|-436
|NZDUSDf
|-962
|EURCADf
|303
|EURAUDf
|-2K
|EURJPYf
|1.8K
|GBPJPYf
|400
|AUDJPYf
|-1.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +35 658.96 USD
Pire transaction: -54 564 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 405.65 USD
Perte consécutive maximale: -7 763.30 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
- Tài khoản tín hiệu được giao dịch bằng EA 100%
- Lợi nhuận từ 10%/tháng
Bất kỳ EA nào cũng cần ít nhất 3 tháng để thu thập số liệu thống kê đánh giá hệ thống. Hãy kiên nhẫn.
Aucun avis
