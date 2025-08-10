SegnaliSezioni
Tung Mai Thanh

King Gold Scalping

Tung Mai Thanh
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 266%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45 429
Profit Trade:
32 889 (72.39%)
Loss Trade:
12 540 (27.60%)
Best Trade:
35 658.96 USD
Worst Trade:
-54 564.40 USD
Profitto lordo:
518 521.93 USD (7 805 683 pips)
Perdita lorda:
-480 877.00 USD (6 854 247 pips)
Vincite massime consecutive:
211 (1 405.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 658.96 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.59%
Massimo carico di deposito:
15.23%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
40 392 (88.91%)
Short Trade:
5 037 (11.09%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
15.77 USD
Perdita media:
-38.35 USD
Massime perdite consecutive:
143 (-7 763.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54 564.40 USD (1)
Crescita mensile:
-6.95%
Previsione annuale:
-84.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37 220.83 USD
Massimale:
81 779.04 USD (109.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.52% (81 779.04 USD)
Per equità:
69.99% (38 885.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDf 43370
AUDCADf 558
NZDCADf 531
AUDNZDf 278
EURGBPf 138
EURCHFf 120
GBPCHFf 79
EURUSDf 76
USDCADf 59
GBPAUDf 51
GBPUSDf 35
GBPCADf 34
BTCUSD_m 33
EURNZDf 16
CHFJPYf 11
USDJPYf 10
USDCHFf 9
AUDUSDf 7
NZDUSDf 5
EURCADf 3
EURAUDf 3
EURJPYf 1
GBPJPYf 1
AUDJPYf 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDf 5.3K
AUDCADf 4.5K
NZDCADf 1.6K
AUDNZDf 1.7K
EURGBPf 4.4K
EURCHFf 3.2K
GBPCHFf 2.2K
EURUSDf 1K
USDCADf 475
GBPAUDf 5.6K
GBPUSDf -679
GBPCADf 8.7K
BTCUSD_m 1.6K
EURNZDf 515
CHFJPYf 2.2K
USDJPYf -79
USDCHFf -200
AUDUSDf -2.2K
NZDUSDf -1.2K
EURCADf 101
EURAUDf -474
EURJPYf 394
GBPJPYf 133
AUDJPYf -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDf 953K
AUDCADf 1.6K
NZDCADf -788
AUDNZDf -6.2K
EURGBPf 4.2K
EURCHFf 2.6K
GBPCHFf 1.6K
EURUSDf 1.9K
USDCADf 489
GBPAUDf 1.4K
GBPUSDf -1.6K
GBPCADf 507
BTCUSD_m 43K
EURNZDf 752
CHFJPYf 8.1K
USDJPYf -1.7K
USDCHFf -876
AUDUSDf -436
NZDUSDf -962
EURCADf 303
EURAUDf -2K
EURJPYf 1.8K
GBPJPYf 400
AUDJPYf -1.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35 658.96 USD
Worst Trade: -54 564 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 405.65 USD
Massima perdita consecutiva: -7 763.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- Tài khoản tín hiệu được giao dịch bằng EA 100%
- Lợi nhuận từ 10%/tháng

Bất kỳ EA nào cũng cần ít nhất 3 tháng để thu thập số liệu thống kê đánh giá hệ thống. Hãy kiên nhẫn.
Non ci sono recensioni
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 00:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 09:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 05:31
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 2.74% of days out of 584 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 05:31
A large drawdown may occur on the account again
