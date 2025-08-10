- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45 429
Profit Trade:
32 889 (72.39%)
Loss Trade:
12 540 (27.60%)
Best Trade:
35 658.96 USD
Worst Trade:
-54 564.40 USD
Profitto lordo:
518 521.93 USD (7 805 683 pips)
Perdita lorda:
-480 877.00 USD (6 854 247 pips)
Vincite massime consecutive:
211 (1 405.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 658.96 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.59%
Massimo carico di deposito:
15.23%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
40 392 (88.91%)
Short Trade:
5 037 (11.09%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
15.77 USD
Perdita media:
-38.35 USD
Massime perdite consecutive:
143 (-7 763.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54 564.40 USD (1)
Crescita mensile:
-6.95%
Previsione annuale:
-84.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37 220.83 USD
Massimale:
81 779.04 USD (109.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.52% (81 779.04 USD)
Per equità:
69.99% (38 885.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|43370
|AUDCADf
|558
|NZDCADf
|531
|AUDNZDf
|278
|EURGBPf
|138
|EURCHFf
|120
|GBPCHFf
|79
|EURUSDf
|76
|USDCADf
|59
|GBPAUDf
|51
|GBPUSDf
|35
|GBPCADf
|34
|BTCUSD_m
|33
|EURNZDf
|16
|CHFJPYf
|11
|USDJPYf
|10
|USDCHFf
|9
|AUDUSDf
|7
|NZDUSDf
|5
|EURCADf
|3
|EURAUDf
|3
|EURJPYf
|1
|GBPJPYf
|1
|AUDJPYf
|1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDf
|5.3K
|AUDCADf
|4.5K
|NZDCADf
|1.6K
|AUDNZDf
|1.7K
|EURGBPf
|4.4K
|EURCHFf
|3.2K
|GBPCHFf
|2.2K
|EURUSDf
|1K
|USDCADf
|475
|GBPAUDf
|5.6K
|GBPUSDf
|-679
|GBPCADf
|8.7K
|BTCUSD_m
|1.6K
|EURNZDf
|515
|CHFJPYf
|2.2K
|USDJPYf
|-79
|USDCHFf
|-200
|AUDUSDf
|-2.2K
|NZDUSDf
|-1.2K
|EURCADf
|101
|EURAUDf
|-474
|EURJPYf
|394
|GBPJPYf
|133
|AUDJPYf
|-1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDf
|953K
|AUDCADf
|1.6K
|NZDCADf
|-788
|AUDNZDf
|-6.2K
|EURGBPf
|4.2K
|EURCHFf
|2.6K
|GBPCHFf
|1.6K
|EURUSDf
|1.9K
|USDCADf
|489
|GBPAUDf
|1.4K
|GBPUSDf
|-1.6K
|GBPCADf
|507
|BTCUSD_m
|43K
|EURNZDf
|752
|CHFJPYf
|8.1K
|USDJPYf
|-1.7K
|USDCHFf
|-876
|AUDUSDf
|-436
|NZDUSDf
|-962
|EURCADf
|303
|EURAUDf
|-2K
|EURJPYf
|1.8K
|GBPJPYf
|400
|AUDJPYf
|-1.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +35 658.96 USD
Worst Trade: -54 564 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 405.65 USD
Massima perdita consecutiva: -7 763.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- Tài khoản tín hiệu được giao dịch bằng EA 100%
- Lợi nhuận từ 10%/tháng
Bất kỳ EA nào cũng cần ít nhất 3 tháng để thu thập số liệu thống kê đánh giá hệ thống. Hãy kiên nhẫn.
- Lợi nhuận từ 10%/tháng
Bất kỳ EA nào cũng cần ít nhất 3 tháng để thu thập số liệu thống kê đánh giá hệ thống. Hãy kiên nhẫn.
