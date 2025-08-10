- Büyüme
İşlemler:
914
Kârla kapanan işlemler:
678 (74.17%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (25.82%)
En iyi işlem:
8 550.00 USD
En kötü işlem:
-305.44 USD
Brüt kâr:
30 167.04 USD (158 325 pips)
Brüt zarar:
-10 659.23 USD (117 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (247.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 586.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
202
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
46.55
Alış işlemleri:
379 (41.47%)
Satış işlemleri:
535 (58.53%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
21.34 USD
Ortalama kâr:
44.49 USD
Ortalama zarar:
-45.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-306.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-419.08 USD (3)
Aylık büyüme:
33.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
419.08 USD (1.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.93% (406.74 USD)
Varlığa göre:
18.24% (10 170.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|EURAUD
|139
|GBPJPY
|120
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|81
|AUDCAD
|75
|AUDNZD
|46
|CADCHF
|37
|USDCHF
|36
|EURGBP
|29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|EURAUD
|1.6K
|GBPJPY
|1.2K
|GBPUSD
|1.8K
|EURUSD
|512
|AUDCAD
|615
|AUDNZD
|268
|CADCHF
|469
|USDCHF
|667
|EURGBP
|380
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.9K
|EURAUD
|7.8K
|GBPJPY
|6.7K
|GBPUSD
|-1.2K
|EURUSD
|5.2K
|AUDCAD
|4.3K
|AUDNZD
|3.4K
|CADCHF
|2.4K
|USDCHF
|2K
|EURGBP
|3.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 550.00 USD
En kötü işlem: -305 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +247.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -306.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
TMGM.TradeMax-Live5
|0.30 × 110
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.51 × 125
ICMarketsSC-Live23
|0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
|0.77 × 459
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.82 × 113
ICMarketsSC-Live10
|0.92 × 13
ICMarketsSC-Live12
|1.36 × 11
Exness-Real17
|1.81 × 27
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
RoboForex-ECN-2
|2.10 × 68
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
AdmiralMarkets-Live
|2.93 × 92
ICMarketsSC-Live24
|3.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
|4.12 × 69
XMTrading-Real 34
|4.33 × 6
Axi-US02-Live
|4.38 × 8
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
FBS-Real-7
|7.46 × 1479
Experience precision trading with Smart Flow FX Signals — a carefully managed system that blends intelligent market entries with dynamic position scaling. Designed to adapt to changing conditions, this strategy aims for steady performance with minimal risk exposure. Perfect for traders seeking consistent, low-stress growth across 8 major and cross currency pairs.
During Non-Farm Payroll releases, up to 10% of the account balance may be allocated to trading XAUUSD, capitalizing on heightened volatility opportunities.
Recommended minimum: $5,000 balance.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
12
100%
914
74%
100%
2.83
21.34
USD
USD
18%
1:400