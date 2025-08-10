SinyallerBölümler
Smart Flow FX
Wai Lam Chew

Smart Flow FX

Wai Lam Chew
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
FXTRADING.com-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
914
Kârla kapanan işlemler:
678 (74.17%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (25.82%)
En iyi işlem:
8 550.00 USD
En kötü işlem:
-305.44 USD
Brüt kâr:
30 167.04 USD (158 325 pips)
Brüt zarar:
-10 659.23 USD (117 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (247.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 586.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
202
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
46.55
Alış işlemleri:
379 (41.47%)
Satış işlemleri:
535 (58.53%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
21.34 USD
Ortalama kâr:
44.49 USD
Ortalama zarar:
-45.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-306.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-419.08 USD (3)
Aylık büyüme:
33.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
419.08 USD (1.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.93% (406.74 USD)
Varlığa göre:
18.24% (10 170.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 244
EURAUD 139
GBPJPY 120
GBPUSD 107
EURUSD 81
AUDCAD 75
AUDNZD 46
CADCHF 37
USDCHF 36
EURGBP 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
EURAUD 1.6K
GBPJPY 1.2K
GBPUSD 1.8K
EURUSD 512
AUDCAD 615
AUDNZD 268
CADCHF 469
USDCHF 667
EURGBP 380
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.9K
EURAUD 7.8K
GBPJPY 6.7K
GBPUSD -1.2K
EURUSD 5.2K
AUDCAD 4.3K
AUDNZD 3.4K
CADCHF 2.4K
USDCHF 2K
EURGBP 3.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 550.00 USD
En kötü işlem: -305 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +247.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -306.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
TMGM.TradeMax-Live5
0.30 × 110
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.51 × 125
ICMarketsSC-Live23
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 459
ForexTimeFXTM-ECN2
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live12
1.36 × 11
Exness-Real17
1.81 × 27
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
RoboForex-ECN-2
2.10 × 68
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
AdmiralMarkets-Live
2.93 × 92
ICMarketsSC-Live24
3.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
4.12 × 69
XMTrading-Real 34
4.33 × 6
Axi-US02-Live
4.38 × 8
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
FBS-Real-7
7.46 × 1479
10 daha fazla...
Experience precision trading with Smart Flow FX Signals — a carefully managed system that blends intelligent market entries with dynamic position scaling. Designed to adapt to changing conditions, this strategy aims for steady performance with minimal risk exposure. Perfect for traders seeking consistent, low-stress growth across 8 major and cross currency pairs.

During Non-Farm Payroll releases, up to 10% of the account balance may be allocated to trading XAUUSD, capitalizing on heightened volatility opportunities.

Recommended minimum: $5,000 balance.
İnceleme yok
2025.09.18 10:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 22:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.08.10 03:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart Flow FX
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
60K
USD
12
100%
914
74%
100%
2.83
21.34
USD
18%
1:400
