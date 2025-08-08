- Büyüme
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
132 (76.74%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (23.26%)
En iyi işlem:
6.92 USD
En kötü işlem:
-6.37 USD
Brüt kâr:
198.80 USD (26 954 pips)
Brüt zarar:
-80.90 USD (10 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (13.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.94 USD (10)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
96.66%
Maks. mevduat yükü:
4.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.66
Alış işlemleri:
75 (43.60%)
Satış işlemleri:
97 (56.40%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-2.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.30 USD (2)
Aylık büyüme:
5.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.62 USD (1.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.23% (13.62 USD)
Varlığa göre:
10.67% (116.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|22
|AUDNZD
|15
|USDJPY
|14
|NZDUSD
|12
|USDCHF
|9
|EURUSD
|8
|GBPNZD
|8
|AUDUSD
|6
|GBPAUD
|6
|EURNZD
|5
|CADJPY
|4
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|EURGBP
|4
|CHFJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|9
|AUDCAD
|-7
|AUDNZD
|5
|USDJPY
|13
|NZDUSD
|20
|USDCHF
|11
|EURUSD
|11
|GBPNZD
|6
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|6
|EURNZD
|5
|CADJPY
|2
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|5
|CHFJPY
|1
|NZDCHF
|3
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|2
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|-2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|1.6K
|AUDCAD
|-144
|AUDNZD
|1.2K
|USDJPY
|2.3K
|NZDUSD
|2.1K
|USDCHF
|899
|EURUSD
|1.1K
|GBPNZD
|1.2K
|AUDUSD
|861
|GBPAUD
|947
|EURNZD
|979
|CADJPY
|271
|EURAUD
|725
|AUDCHF
|251
|EURGBP
|387
|CHFJPY
|226
|NZDCHF
|236
|AUDJPY
|146
|CADCHF
|183
|EURCAD
|646
|GBPUSD
|237
|EURJPY
|150
|GBPJPY
|254
|USDCAD
|117
|GBPCHF
|-120
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.92 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LMAXNZ-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 34
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 19
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 11
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 5
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.02 × 100
|
Alpari-Pro.ECN
|0.06 × 17
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.06 × 34
|
ICMarkets-Live12
|0.11 × 46
|
RoboForex-ECN-2
|0.13 × 132
|
ICMarketsSC-Live33
|0.14 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 397
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
100%
172
76%
97%
2.45
0.69
USD
USD
11%
1:500