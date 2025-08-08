SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GONE4
Yang Zhang

GONE4

Yang Zhang
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Pepperstone-Edge08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
132 (76.74%)
Loss Trade:
40 (23.26%)
Best Trade:
6.92 USD
Worst Trade:
-6.37 USD
Profitto lordo:
198.80 USD (26 954 pips)
Perdita lorda:
-80.90 USD (10 188 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (13.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.94 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
96.66%
Massimo carico di deposito:
4.04%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.66
Long Trade:
75 (43.60%)
Short Trade:
97 (56.40%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-2.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.30 USD (2)
Crescita mensile:
5.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.62 USD (1.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.23% (13.62 USD)
Per equità:
10.67% (116.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 27
AUDCAD 22
AUDNZD 15
USDJPY 14
NZDUSD 12
USDCHF 9
EURUSD 8
GBPNZD 8
AUDUSD 6
GBPAUD 6
EURNZD 5
CADJPY 4
EURAUD 4
AUDCHF 4
EURGBP 4
CHFJPY 3
NZDCHF 3
AUDJPY 3
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPUSD 3
EURJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 1
GBPCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 9
AUDCAD -7
AUDNZD 5
USDJPY 13
NZDUSD 20
USDCHF 11
EURUSD 11
GBPNZD 6
AUDUSD 8
GBPAUD 6
EURNZD 5
CADJPY 2
EURAUD 4
AUDCHF 3
EURGBP 5
CHFJPY 1
NZDCHF 3
AUDJPY 1
CADCHF 2
EURCAD 4
GBPUSD 2
EURJPY 1
GBPJPY 2
USDCAD 1
GBPCHF -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 1.6K
AUDCAD -144
AUDNZD 1.2K
USDJPY 2.3K
NZDUSD 2.1K
USDCHF 899
EURUSD 1.1K
GBPNZD 1.2K
AUDUSD 861
GBPAUD 947
EURNZD 979
CADJPY 271
EURAUD 725
AUDCHF 251
EURGBP 387
CHFJPY 226
NZDCHF 236
AUDJPY 146
CADCHF 183
EURCAD 646
GBPUSD 237
EURJPY 150
GBPJPY 254
USDCAD 117
GBPCHF -120
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.92 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.94 USD
Massima perdita consecutiva: -9.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LMAXNZ-LiveUK
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 34
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 10
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 11
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
ICMarkets-Live11
0.00 × 5
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 17
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.06 × 34
ICMarkets-Live12
0.11 × 46
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
ICMarketsSC-Live33
0.14 × 85
Tickmill-Live02
0.14 × 397
69 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 16:23
Share of trading days is too low
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 15:16
Share of trading days is too low
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.08 13:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 13:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 13:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.08 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.08 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GONE4
60USD al mese
12%
0
0
USD
1.1K
USD
7
100%
172
76%
97%
2.45
0.69
USD
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.