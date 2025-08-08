- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
132 (76.74%)
Loss Trade:
40 (23.26%)
Best Trade:
6.92 USD
Worst Trade:
-6.37 USD
Profitto lordo:
198.80 USD (26 954 pips)
Perdita lorda:
-80.90 USD (10 188 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (13.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.94 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
96.66%
Massimo carico di deposito:
4.04%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.66
Long Trade:
75 (43.60%)
Short Trade:
97 (56.40%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-2.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.30 USD (2)
Crescita mensile:
5.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.62 USD (1.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.23% (13.62 USD)
Per equità:
10.67% (116.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|22
|AUDNZD
|15
|USDJPY
|14
|NZDUSD
|12
|USDCHF
|9
|EURUSD
|8
|GBPNZD
|8
|AUDUSD
|6
|GBPAUD
|6
|EURNZD
|5
|CADJPY
|4
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|EURGBP
|4
|CHFJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|9
|AUDCAD
|-7
|AUDNZD
|5
|USDJPY
|13
|NZDUSD
|20
|USDCHF
|11
|EURUSD
|11
|GBPNZD
|6
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|6
|EURNZD
|5
|CADJPY
|2
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|5
|CHFJPY
|1
|NZDCHF
|3
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|2
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|1.6K
|AUDCAD
|-144
|AUDNZD
|1.2K
|USDJPY
|2.3K
|NZDUSD
|2.1K
|USDCHF
|899
|EURUSD
|1.1K
|GBPNZD
|1.2K
|AUDUSD
|861
|GBPAUD
|947
|EURNZD
|979
|CADJPY
|271
|EURAUD
|725
|AUDCHF
|251
|EURGBP
|387
|CHFJPY
|226
|NZDCHF
|236
|AUDJPY
|146
|CADCHF
|183
|EURCAD
|646
|GBPUSD
|237
|EURJPY
|150
|GBPJPY
|254
|USDCAD
|117
|GBPCHF
|-120
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.92 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.94 USD
Massima perdita consecutiva: -9.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LMAXNZ-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 34
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 19
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 11
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 5
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.02 × 100
|
Alpari-Pro.ECN
|0.06 × 17
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.06 × 34
|
ICMarkets-Live12
|0.11 × 46
|
RoboForex-ECN-2
|0.13 × 132
|
ICMarketsSC-Live33
|0.14 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 397
