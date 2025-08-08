Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LMAXNZ-LiveUK 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 FTMO-Server2 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live28 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 34 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 VantageInternational-Live 16 0.00 × 19 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 10 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 11 TradersWay-Live 2 0.00 × 15 ICMarkets-Live15 0.00 × 14 ICMarkets-Live11 0.00 × 5 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.02 × 100 Alpari-Pro.ECN 0.06 × 17 DecodeGlobalLtd-Main Server 0.06 × 34 ICMarkets-Live12 0.11 × 46 RoboForex-ECN-2 0.13 × 132 ICMarketsSC-Live33 0.14 × 85 Tickmill-Live02 0.14 × 397 69 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou